Szúnyogokat találtak Izlandon, ahol eddig esélyük sem volt berendezkedni

Megjelenhettek a szúnyogok Izlandon, az Antarktisz mellett az egyetlen helyen a Földön, ahol eddig nem tenyésztek – írja a Guardian. A cikk szerint a globális felmelegedés kedvezőbb feltételeket teremt a vérszívó rovarok számára, ez az oka a felbukkanásuknak.

A tudósok egy ideje már figyelmeztetnek, hogy megtelepedhetnek itt is a szúnyogok, hiszen kedvezhet számukra a mocsaras-tavas-vizes környezet. A zord éghajlatot azonban a többségük nemigen lehet képes túlélni, eddig legalábbis ez volt a helyzet.

Izland azonban melegszik, a Guardian cikke szerint négyszer olyan gyorsan, mint az északi félteke többi része, már olyan délről származó halakat is találtak a vizekben, mint a makréla.

A szúnyogok eleve északabbra húzódnak világszerte, az Egyesült Királyságban például idén nílusi szúnyogot és ázsiai tigrisszúnyogot is találtak már. Ezek invazív fajok, amelyek trópusi betegségeket terjeszthetnek, amilyen a Dengue-láz vagy a Zika-vírus.