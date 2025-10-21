Tornádó borogatta fel a toronydarukat Párizs mellett, egy ember meghalt

Tornádó söpört végig Párizs agglomerációján, három toronydarut ledöntött, a Guardian híre szerint egy ember meghalt, tízen megsérültek, négyük állapota kritikus. A halálos áldozat egy 23 éves építőmunkás. A forgószél Ermont és Eaubonne települések térségében okozott jelentős károkat. A tornádó egy kisméretű, ám rendkívül aktív zivatarhoz kapcsolódott, amely helyi idő szerint 17:45 és 17:50 között érte el legnagyobb erősségét, majd 18 óra körül gyorsan gyengült, írja az Időkép.

A közösségi médiában publikált videókon látható, ahogy három daru is felborul másodpercek alatt.

Az egyik egy klinikára zuhant, a másik egy lakóépületre.

A helyszínre több tucat tűzoltót, rendőrt és mentősöket is riasztottak.