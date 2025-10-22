Kiborultak a pilisborosjenőiek, ezért a polgármester lemondta Menczer Tamás október 23-i meghívását, amin aztán Menczer borult ki

„Pilisborosjenő liberális polgármestere, Tömöri Balázs nem engedi, hogy részt vegyek a nemzeti ünnepi rendezvényen. Előbb meghívott, és most hajlani 3-kor tájékoztatott, hogy nem engedi, hogy részt vegyek. Van, aki olyankor bátor” – mondta Menczer Tamás csütörtök délutáni videójában.

A 2097 Csoport Egyesület színeiben induló Tömöri Balázs kedden jelentette be, hogy az október 23-ára tervezett '56-os megemlékezésen részt vesz Menczer Tamás országgyűlési képviselő. A poszt alatt kizárólag olyan kommentek voltak, amelyek kifogásolták ezt a döntését.

Tömöri Balázs és Menczer Tamás járdafelújításról tárgyalnak szeptember elején. Forrás: Tömöri Balázs/Facebook

Nagyjából tíz órával később, valóban a hajnali órákban Tömöri újra posztolt: „Köszönöm az előző, tegnap esti bejegyzésre adott elgondolkodtató véleményeket! Megosztottság-növelő hatása miatt néhány perce lemondtam Menczer Tamás országgyűlési képviselő október 22-ei nemzeti ünnepen elmondani tervezett pilisborosjenői beszédét.”

Döntését azzal indokolta, hogy „nem jól ítéltem meg a napi darálóban a helyzetet és sok más szempont is felmerült és elgondolkodtatott azon felül, hogy figyelembe kell vennem azt is, hogy a falubeli szavazók (is) pártpolitikai alapon megosztottak”. Ezért szeretné, hogy a nemzeti ünnepek menetesek maradjanak a pártpolitikától és a megosztottságtól.

Menczer Tamás videójában felrótta a polgármesternek, hogy nem a döntés előtt nem hívta fel „csak közölte, hogy nem engedi, hogy részt vegyek a rendezvényen”. A fideszes képviselő megígérte, hogy az teljes beszédét közzé fogja tenni, „hogy polgármester úr lássa, mitől méltóztatott reszketni”. Ezután felsorolta, mi mindent intézett el a falunak, és hogy akkoriban a társasága nem volt terhes a polgármester számára.

Menczer Tamás az országgyűlésben. Fotó: Németh Dániel/444

A polgármester posztjában azt írta, a döntés „nem azt jelenti, hogy tudomásom lenne róla, hogy Menczer Tamás kampányolni akart volna az október 23-ai ünnepségen, de személyétől nem lehetséges a pártpolitikát elválasztani”.

Hozzáteszi, hogy ettől még a teremben a választási kampány során minden jelöltnek szabad lesz kampányolnia. „Erre természetesen korrektül lesz lehetősége az indulóknak, de elválasztanám a nemzeti ünnepeinktől” – zárja Tömöri Balázs a posztot, ami alatt a kommentelők egy része vagy a Menczer videójában elhangzottakat ismétli, vagy hálálkodik a döntésért.