Trump korlátozná az amerikai szoftverek használatával gyártott áruk kínai exportját

A Reuters egy amerikai tisztviselő és három, az ügyet ismerő forrás alapján arról ír, hogy Trump-adminisztráció egy olyan tervet fontolgat, amely jelentősen korlátozná a szoftveralapú amerikai exportot Kína felé, ez a laptopoktól a repülőgép-hajtóművekig rengeteg mindent érintene.

Bár ez csak az egyik lehetséges forgatókönyv, a lépés egybevágna Trump korábbi fenyegetésével, miszerint november 1-től megtiltaná minden „kritikus szoftver” kivitelét Kínába. A korlátozás nemcsak az amerikai szoftvert tartalmazó termékekre, hanem azokra is kiterjedne, amelyeket amerikai szoftver segítségével gyártanak. A források szerint még nem biztos, hogy a tervet végül elfogadják, de már az is jelzi a Washington és Peking közti feszültség mértékét, hogy komolyan napirendre került.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Egyes források szerint a Trump-adminisztráció akár pusztán nyomásgyakorlás céljából is bejelentheti a korlátozást (láttunk már ilyet Trump vám-ámokfutásában), anélkül, hogy ténylegesen életbe léptetné. Más, szűkebb területet érintő javaslatok is terítéken vannak.

Mivel kis túlzással szinte mindent amerikai szoftverrel gyártanak, a teljeskörű korlátozás bevezetése komoly fennakadásokat okozhatna a Kínával folytatott globális kereskedelemben, különösen a technológiai termékek esetében, és természetesen az amerikai gazdaságot is érzékenyen érinthetné. Ha megvalósul, az intézkedés a Biden-kormány által Oroszország ellen 2022-ben bevezetett exportkorlátozásokhoz hasonlítana, amelyek megtiltották a világszerte amerikai technológiával készült termékek Oroszországba exportálását.

Beiktatása óta Trump több vámot is kivetett Kínára, de az exporttilalmak ügyében ingadozott: először szigorú szabályokat vezetett be például az Nvidia mesterségesintelligencia-chipjeire és chiptervező szoftvereire, később viszont ezeket visszavonta. A jelenlegi amerikai vámok Kína irányában nagyjából 55 százalékot tesznek ki, de ez 155 százalékra emelkedhet, ha Trump valóban végigviszi a bejelentett intézkedéseket. Ugyanakkor október 12-én már enyhébb hangot ütött meg, és azt írta: „Az Egyesült Államok segíteni akar Kínának, nem ártani neki!!!”

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a héten Malajziában találkozik He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel, a hónap végén esedékes Trump–Hszi találkozó előtt. (Reuters)