A Fradi 8 perc alatt szerzett 3 góllal nyert Salzburgban

A magyar bajnok Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén.
A leginkább a második félidőben izgalmas találkozón Varga Barnabás (aki az első félidőben tizenegyest hibázott), Kristoffer Zachariassen és Yusuf Bamidele talált be az FTC részéről, méghozzá mindössze nyolc perc alatt.
Robbie Keane vezetőedző csapata három forduló alatt 7 pontot szerzett, így nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az Európa-liga alapszakaszában. A Fradi két hét múlva a bolgár Ludogorecet fogadja a negyedik körben.
Egyébként nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot, Szijjártó Péter azonnal be is kérette az osztrák nagykövetet. (via MTI)