A Fradi 8 perc alatt szerzett 3 góllal nyert Salzburgban

A magyar bajnok Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén.

A leginkább a második félidőben izgalmas találkozón Varga Barnabás (aki az első félidőben tizenegyest hibázott), Kristoffer Zachariassen és Yusuf Bamidele talált be az FTC részéről, méghozzá mindössze nyolc perc alatt.

A gólszerző ferencvárosi Bamidele Yusuf ünnepel, miután gólt szerzett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában játszott FC Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC meccsen a salzburgi Red Bull Arénában 2025. október 23-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Robbie Keane vezetőedző csapata három forduló alatt 7 pontot szerzett, így nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az Európa-liga alapszakaszában. A Fradi két hét múlva a bolgár Ludogorecet fogadja a negyedik körben.

Egyébként nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot, Szijjártó Péter azonnal be is kérette az osztrák nagykövetet. (via MTI)