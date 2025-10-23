Ahogy korábban beszámoltunk róla, osztrák rendőrök feltartóztatták a határon a Fradi szurkolóit szállító vonatot.

Szijjártó Péter külügyminiszter most arról posztolt, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot. Szijjártó szerint ez „felháborító” és „botrányos” és „elfogadhatatlan”, ezért már ma délutánra bekérette az osztrák nagykövetet, hogy kifejezze tiltakozását.

A külügyminiszter azt írja, hogy az „osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál.”

A fradisták csapatuk ma esti, Salzburg elleni Európa Liga meccsére indultak.