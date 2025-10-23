A Meta 600 dolgozóját rúgta ki a mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegéből

Elbocsátja a mesterséges intelligenciával (AI) foglalkozó részlegének kb. 600 alkalmazottját a Meta „a döntéshozatal felgyorsítása és a működés racionalizálása érdekében” – jelentette be a részleget vezető Alexandr Wang.

Az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottakat szerdán tájékoztatták a döntésről. Az amerikai internetes óriásvállalat közleménye szerint az érintett alkalmazottakat arra ösztönzik, hogy pályázzanak más belső pozíciókra.

Wang szerint a reorganizáció célja, hogy a bürokrácia leépítésével és a gyorsabb döntéshozatal elősegítésével az AI-csapat „rugalmasabbá” váljon.

Illusztráció: Kiss Bence/Midjourney

A Meta a leépítések ellenére továbbra is jelentős beruházásokat hajt végre az AI területén. A közelmúltban 27 milliárd dolláros megállapodást kötött a Blue Owl Capital amerikai vezető vagyonkezelő céggel a louisianai Hyperion adattároló központ kiépítésének finanszírozására. Korábban a Meta 14,3 milliárd dollárt fektetett be a Scale AI programba.

A tájékoztatás szerint a nemrég létrehozott Superintelligence Labs új kutatóegysége (TBD Lab) – ami a következő generációs mesterséges intelligencia, különösen a nagy nyelvi modellek fejlesztésére összpontosít – nem érintett a mostani átszervezésben.

Az mesterséges intelligenciának a munkahelyeket érintő használatáról nemrég itt írtunk. (MTI)