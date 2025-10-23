Ahol a gyermekvédelem és a katolikus egyház találkozik

Pont azért csatlakoztam a hivatalosan 2025 januárjában megalakult Gyerekasztal Munkacsoporthoz, hogy olyan rendezvényeink legyenek, mint a november 13-ai nemzetközi konferencia.

Az egyházi és világi szakemberekből álló munkacsoport deklarált célja „pozitív változás előidézése a katolikus gyermekvédelemben”. Bemutattunk jó gyakorlatokat és jól-rosszul kezelt hazai eseteket, amelyekből tanulni lehet. Publikáltunk egy kutatást, amely az egész régió kihívásait tekinti át, és kiadtunk egy tudományos igényű, viszont néha kifejezetten mellbevágó tanulmánykötetet a katolikus egyházban elkövetett bántalmazásokról. Folyamatosan gyűjtjük a releváns híreket, és hát mi magunk is sokat nyilatkoztunk tévében, rádióban, podcastben.

Fotó: Gyerekasztal Munkacsoport

Nagyon sok emberhez eljutottunk azzal a kettős üzenettel, hogy

az egyházi személyek által elkövetett visszaélések és azok kezelése bizony rendszerszintű problémák, de pont ezért kell segíteni a katolikus egyházat és annak lelkismeretes gyermekvédelmi dolgozóit.

November 13-án olyan konferenciát tartunk, amelyen egy lengyel, egy francia és egy német szaktekintély beszél nem csupán a gyermekvédelemről, hanem kifejezetten az adott ország püspökei által megrendelt múltfeltáró vizsgálatok módszereiről és tanulságairól. Délután pedig négy műhelyben beszélgetünk teológiai és módszertani szempontokról, illetve az érintettek bevonásáról és a média szerepéről.

Már száznál is több ember regisztrált, nagyrészt egyházi személyek és a katolikus gyermekvédelemben dolgozók, de van még hely az állami vagy önkormányzati ellátórendszer dolgozóinak, civileknek, újságíróknak és minden más érdeklődőnek.

Részletek itt, regisztrálni október 26-ig lehet.