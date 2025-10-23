Elhunyt Dave Ball, a Soft Cell szintipopduó egyik tagja

A brit szintipop úttörője, Dave Ball 66 éves korában hunyt el londoni otthonában, a halál pontos okát nem közölték. Ball 1959-ben született Chesterben, édesanyja egyedül nevelte, majd örökbefogadása után a David (Dave) Ball nevet kapta, és Blackpoolban nőtt fel nővérével, Susannal. Saját bevallása szerint 1975-ben a Kraftwerk Autobahn című dala jelentette számára az igazi „fordulópontot” a zenei pályán.

A Soft Cell duót 1979-ben alapította Marc Almonddal. Világhírű áttörésüket a Tainted Love hozta meg, amely eredetileg az amerikai soulénekesnő, Gloria Jones dala volt. A Soft Cell 1981-es feldolgozása azonnal a brit lista élére ugrott, az év egyik legnagyobb slágere lett, 16 országban ért el listavezető helyet, és az Egyesült Államokban is Top 10-es siker lett.

A Tainted Love-ot négy egymást követő brit Top 10-es sláger követte: Bedsitter, Say Hello, Wave Goodbye, Torch és What. Debütáló nagylemezük, a Non-Stop Erotic Cabaret platinalemez lett az Egyesült Királyságban.

A Soft Cell után Ball rövid életű formációkban kísérletezett, a kilencvenes években pedig producerként dolgozott más előadóknak, köztük Kylie Minogue-nak is. A Soft Cell 2000-ben újra összeállt élő koncertekre, majd 2002-ben megjelent a Cruelty Without Beauty című albumuk. Hosszabb szünet után 2018-ban két új dallal tértek vissza, 2022-ben pedig kiadták a Happiness Not Included lemezt, amely a brit albumlista 7. helyéig jutott, és ezt 2024-ben a Happiness Now Completed követte.

A Soft Cell 2004-ben a Szigeten is fellépett. (Guardian)