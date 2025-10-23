Kémkedés gyanújával tartóztattak le két magyar férfit Boszniában

Két magyar állampolgárt tartóztattak le szerdán Bosznia-Hercegovina keleti részén, Tuzla környékén, miután egy lakos bejelentést tett a rendőrségen a Banovićiban tapasztalt gyanús viselkedésük miatt – erősítette meg a helyi rendőrség. A férfiakat rövid ellenőrzés után a boszniai Idegenrendészeti Szolgálatnak adták át.

Az ügybe bekapcsolódott Bosznia-Hercegovina hírszerző- és biztonsági ügynöksége (OSA) is, és jelenleg azt vizsgálják, valóban kémtevékenységet folytattak-e az elfogott magyarok. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy a két férfi legálisan lépett-e be az országba.

A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés október 22-én érkezett, és két személy gyanús magatartásáról szólt Banovićiban. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy magyar állampolgárokról van szó: az 1952-es születésű G. B. és az 1962-es születésű J. G., aki azt mondta, október 20-án léptek be az országba.

Nem hivatalos értesülések szerint a hatóságok azt gyanítják, hogy a két férfi kémtevékenységet végzett. A 73 éves G. B.-ről helyi források azt állítják, hogy 1975 és 1979 között a Magyar Néphadsereg hivatásos állományában szolgált, majd a Belügyminisztériumhoz került: előbb a katonai ­elhárítás (BM III/IV), később a kém­elhárítás (BM III/II) területére. A rendszerváltás után az Információs Hivatalban töltött be több pozíciót, dolgozott független biztonsági tanácsadóként, majd magánnyomozói engedélyt szerzett. jelenleg pedig biztonsági tanácsadó, és egy magánnyomozói ügynökséget vezet.

Az üggyel kapcsolatban küldtünk kérdéseket a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, ha válaszolnak, közölni fogjuk. (Klix, MTI)