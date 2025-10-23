Ötszáz éve nem imádkozott együtt a római pápa és az angol király, de ma igen

Együtt imádkozott XIV. Leó pápa és III. Károly brit uralkodó a Sixtus-kápolnában tartott ökumenikus szertartáson csütörtökön, ilyen az ötszáz évvel ezelőtti angol reformáció óta most először történt meg. A mostani közös ima előtt XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta III. Károlyt és Kamilla királynét.

A kápolnában elhangzott imádságok a teremtett világ és a remény témáját érintették: a környezetvédelem III. Károly uralkodói programjának középpontjában áll. A remény a most zajló jubileumi szent év mottóját képzi.

Kamilla királyné, XIV. Leó pápa és III. Károly angol király Fotó: RICCARDO DE LUCA/Anadolu via AFP

A közös ima rendkívüli egyháztörténeti jelentőséggel bír, mert ilyenre nem volt példa azóta, hogy VIII. Henrik király a tizenhatodik században szakított Rómával, és külön törvények alapján saját magát tette meg az új anglikán államegyház vezetőjévé. Az egyházszakadás után brit uralkodó 2010-ben fogadott először katolikus egyházfőt, amikor II. Erzsébet XVI. Benedekkel találkozott. (MTI)