Tíz ember meghalt egy újabb gyárrobbanásban Oroszországban

Tíz ember meghalt egy gyárrobbanásban Kopejszkben, a városban rendkívüli állapotot hirdettek. A Kopejszkben történt robbanás következtében a Plasztmassz gyárban életét vesztett emberek száma tízre emelkedett – közölte Alekszej Tekszler, a Cseljabinszki terület kormányzója.

A Plasztmassz üzeme egy hivatalos fotón.

További öt embert súlyos állapotban kórházba szállítottak. Tekszler elmondta, hogy október 23-ára virradóra a helyszínen keletkezett tüzet eloltották, de a mentési és kutatási munkálatok tovább folytatódnak. A Cseljabinszki területen október 24-ét gyásznapnak nyilvánították. Kopejszkben a városi hatóságok önkormányzati szintű rendkívüli állapotot vezettek be. A robbanás október 22-én este történt a gyárban. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az esetnek nincs köze dróntámadáshoz. Az orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást indított termelésbiztonsági szabályok megsértése miatt.

Néhány napja egy robbanóanyag-gyár robbant fel Szterlitamak városában, Baskíria régióban. Ott hárman haltak meg és öten sérültek meg.

(Meduza)

