Magyar Péter a Belügyminisztérium eladásának felülvizsgálatát ígéri, ha tavasszal kormányra kerül

belföld
„Orbánék kifosztják és szétzabrálják a nemzeti vagyont. Rákosrendező után most Budapest legértékesebb épületét, a Belügyminisztériumot akarják átjátszani a Mini-Dubajt tervező, Tiborczcal, Orbán Ráhellel és Lázár Jánossal ügyeskedő arab befektetői csoportnak” – írja Magyar Péter legújabb Facebook posztjában.

A Válasz Online szombaton írt arról, hogy felkerült az MNV Zrt. szerződései közé a Belügyminisztérium palotájának adásvételi szerződése. A rendkívül értékes belvárosi épületegyüttesre végül csak egyetlen jelentkező akadt, aki letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot, és szeptember közepén végül 50,8 milliárd forintért, árverseny nélkül vihette el.

Ez pedig az az Eagle Hills Hungary Zrt. volt, aminek a tulajdonosa az a Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő, aki a nem megvalósult Rákos-Dubaj projekt egyik befektetője is lett volna. Valamint ő volt az a cégtulajdonos, akit nyáron egy olvasónk Orbán Ráhel és Tiborcz István társaságában fotózott le a Kossuth téren.

Magyar az eladásról szóló bejegyzésében arról ír, hogy „Orbánék a nyilvánosság szándékos kizárásával, mindössze kétnapos online liciten adták el az egyetlen jelentkezőnek a magyar nemzeti épített örökség pótolhatatlan darabját”. Valamint kiemelte, hogy az adásvételi szerződést, hasonlóan a Mini-Dubajhoz, a Nagy Márton gazdasági miniszter testvéréhez köthető ügyvédi iroda készítette.

„Már most jelzem a befektetőnek és az eladásban résztvevőknek, hogy a TISZA-kormány alatt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felülvizsgálja az eladást és bármilyen szabálytalanság esetén visszaszerzi az épületet és az ügyletben résztvevőket felelősségre vonja az igazságszolgáltatás!” – írta posztja végén.

