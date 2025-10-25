Óvóhelyre kellett mennie Kijevben a német gazdasági miniszternek

Óvóhelyen kellett menedéket keresnie Katherina Reiche német gazdasági miniszternek kijevi látogatása során a szombatra virradóra bekövetkezett orosz légicsapások miatt.

Szombati sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy ez megrázó élmény volt számára, de sajnos hozzátartozik az ukránok mindennapjaihoz.

Katherina Reiche Kijevben Fotó: ANDREAS STEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

"Ez az éjszaka újfent világosan megmutatta nekem, hogy az orosz légicsapások az ukrán lakosság megtörését szolgálják" - hangoztatta a német tárcavezető, aki egy gazdasági küldöttség élén érkezett pénteken Kijevbe.

Az ukrán fővárosra mért éjszakai légicsapásban a legfrissebb adatok szerint legkevesebb két ember vesztette életét, és 13-an megsebesültek.

Reiche veszélyesnek nevezte az energetikai és fűtési infrastruktúrára mért csapásokat a tél beállta előtt, és Németország segítségét ígérte a megrongált, illetve elpusztított létesítmények újjáépítésében.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök azzal vádolta Oroszországot, hogy humanitárius katasztrófát akar előidézni Ukrajnában a tél beköszöntéhez időzítve. (MTI, Interfax)