„A 3-4 ezer forintos borok mind eltűnhetnek piacról emiatt”
2025. október 26. 20:21
A szőlő
aranyszínű sárgaság betegségét
okozó fitoplazma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, 20–50 százalékkal csökkenti a terméshozamot.
Idén a fertőzött területek száma robbanásszerűen nőtt,
egyet kivéve
az ország összes borvidékén azonosították a fertőzést.
Simon Zoltán borász szőlőjét is megtámadta a járvány, csak a birtoka egy részét sikerült megmentenie időben reagálva, máshol teljes ültetvények pusztultak el visszafordíthatatlanul.
A videó az uniós Sphera projekt keretében készült.
