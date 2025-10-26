Először lett Ománban egy nő buszsofőr

Huda bint Salim al Mahrouqi az első nő Ománban, aki közforgalmú buszt vezet, derül ki Muscat Dailynek adott interjúból. A nő elmondása szerint azért akarta megszerezni a nehézgépjármű-vezetői engedélyt, hogy bebizonyítsa: a nők bárhol megállják a helyüket.

Az első vizsgáján annyira izgult, hogy nem ment át, de a második igen. „A Mwasalat (az ománi közlekedési vállalat) rengeteg támogatást adott, és lehetőséget biztosított, hogy csatlakozzak a nemzeti közösségi közlekedési rendszerükhöz” – mondta.

Fotó: GOUPI CHRISTIAN/robertharding via AFP

A nő célja, hogy megváltoztassa azt a nézetet, miszerint a buszvezetés „férfimunka”. Szerinte az ománi társadalom támogató és bátorító, sokan mosolyognak rá, amikor meglátják a volán mögött. (via Telex)