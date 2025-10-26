Hadházy szerint Orbán anyja vagy nem járt még Hatvanpusztán, vagy hazudik zebrakérdésben

Hadházy Ákos független képviselő a kormany.hu-ról letöltött dokumentumokkal bizonyítja, hogy Orbán Viktor édesanyjának állításával ellentétben, igenis vannak zebrák Hatvanpusztán.

A miniszterelnök édesanyja, Sipos Erzsébet egy Kersák István nevű youtubernek adott interjút a Békemeneten, ahol szóba jött Hatvanpuszta és a zebrák is, amiről az asszony azt mondta:

„Ahhoz, hogy legyen, fel kéne festenünk az útra. Miért tartanánk ott zebrát, már nem azért mondom. Viktor meg pláne miért tartana zebrát. Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta”.

Fotó: YouTube

Hadházy szerint Sipos Erzsébet vagy nem járt még Hatvanpusztán és a kastély melletti szafari parkban, vagy hazudott, ugyanis a kormány honlapjáról letölthető két nyilvános dokumentum szerepel, az egyik tavaly három zebra, a másik idén egy példány engedélyezési eljárásáról szól.