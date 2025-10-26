Hadházy szerint Orbán anyja vagy nem járt még Hatvanpusztán, vagy hazudik zebrakérdésben

Hadházy Ákos független képviselő a kormany.hu-ról letöltött dokumentumokkal bizonyítja, hogy Orbán Viktor édesanyjának állításával ellentétben, igenis vannak zebrák Hatvanpusztán.
A miniszterelnök édesanyja, Sipos Erzsébet egy Kersák István nevű youtubernek adott interjút a Békemeneten, ahol szóba jött Hatvanpuszta és a zebrák is, amiről az asszony azt mondta:
„Ahhoz, hogy legyen, fel kéne festenünk az útra. Miért tartanánk ott zebrát, már nem azért mondom. Viktor meg pláne miért tartana zebrát. Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta”.
Hadházy szerint Sipos Erzsébet vagy nem járt még Hatvanpusztán és a kastély melletti szafari parkban, vagy hazudott, ugyanis a kormány honlapjáról letölthető két nyilvános dokumentum szerepel, az egyik tavaly három zebra, a másik idén egy példány engedélyezési eljárásáról szól.