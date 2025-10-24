Orbán Viktor anyja interjút adott egy youtubernek

Egy Kersák István nevű youtuber véletlenül belefutott Orbán Viktor édesanyjába a Békemeneten, és csinált is vele egy bő tíz perces interjút.

A youtuber először megkérdezi a nyugdíjas Sipos Erzsébetet, biztosan vállalja-e az interjút, amire azt mondja, nincs problémája vele.

A Békemeneten állítása szerint mindig kint van, Orbán Viktort pedig akkor is támogatná, ha nem a fia lenne. Büszke rá, de büszke a többi gyerekére is.

Az ellenzékről, Magyar Péterről mit gondol?

Sok mindenkit meg tud érteni, azt is érti például, hogy valamikor a cselédsorból jó választásnak tűnt a kommunizmus. Szerinte

„az emberek tulajdonképpen nem politizálnak, ha megjelenik valaki, aki jót ígér nekik, nem ismerik ők egyik oldalt sem, valamit szeretnének, valami jót”.

„Nem mondom, hogy mindenki azért van az ellenzékkel, mert a Viktor ellen van, de ha egy ilyen szlogen elindul az emberek hajlamosak arra, anélkül, hogy ismernék, hogy valakit szidjanak.”

Ezután elmesélt egy történetet arról, hogy „annak idején egyszer” a Fidesznek gyűjtött kopogtató cédulát, és egy néni azt mondta neki, hogy ő nem szavaz Orbán Viktorra, mert Orbán Viktor cigány. Próbálta meggyőzni arról, hogy nem cigány, de „hiába mondtam”. Ezután megkérdezte tőle:

„Tessék mondani, a néni szerint én is cigány vagyok? Azt mondta, nem, maga nagyon kedves. És akkor mondtam neki, hogy én az Orbán Viktor anyukája vagyok. Szegény annyira zavarban volt, annyira sajnáltam. De így meg lehet bolondítani az embereket.”

Ezután hozzátette, hogy ha cigány lett volna Orbán Viktor, még büszkébb lenne rá, hogy „onnan oda tudott jutni, ahol van”, nem mintha az szórakoztató dolog lenne, mármint a miniszterelnökség, aggódik is Orbánért nagyon. „Miért? Hát a történelmi ismereteim alapján.”

Orbán Viktor szülei a miniszterelnök 2022. május 16-i beiktatásán. Fotó: Németh Dániel/444

Hatvanpuszta

Az interjúztató rákérdez Hatvanpusztára, mire Orbán édesanyja nevetve mondja:

„Valóban igaz, a férjemé Hatvanpuszta, nem a Viktoré.”

Hozzáteszi, hogy „a Viktor is nagyon szereti Felcsútot”, de a férje vette meg, állítása szerint részletekben a majorságot. Ezután elmeséli, hogy a férje, Orbán Győző hogyan jutott a kőbányájához (hitelből), ami most „jól megy”, lett pénzük, büszke is rá, mármint a bányára (vagy a férjére, ez nem teljesen világos). Meg is hívja a youtubert a bányába, „ha arra jár”. Nemrég mi is találkoztunk Orbán Győzővel, épp Hatvanpuszta felől érdeklődtünk.

A zebra

„Ahhoz, hogy legyen, fel kéne festenünk az útra. Miért tartanánk ott zebrát, már nem azért mondom. Viktor meg pláne miért tartana zebrát. Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta”

– mondta.

Állítása szerint őt személy szerint ez nem izgatja, szerinte komikus, de a férjét idegesíti, mert ő komoly ember, és minden idegesíti, „ami igazságtalan”.

Miért nem nyilatkozik többet?

Elmondja, hogy a férje nagyon szívesen fogadta a sajtót „az elején”, de egyszer egy újságíró megkérdezte tőle, igaz-e, hogy verte a fiát. Erre Orbán Győző azt mondta, hogy azért kapott, mert szemtelenkedett az anyjával. Másnap az jelent meg Sipos Erzsébet elmondása szerint a tévében, hogy Orbán Győző „brutálisan verte gyermekét”, azóta nem nyilatkozik, és „igaza van”.

Egyébként pedig „ha van képe valakinek rosszat írni, amikor én jót mondok, vagy igazságot, hát írja”. Inkább csak azért tartják vissza magukat, hogy Orbánnak ne ártsanak. Itt Kersák István megkérdezi, hogy a miniszterelnök megtiltotta-e nekik, hogy nyilatkozzanak, mire Orbán édesanyja azt mondja, hogy erről nincsen szó,

„nem szól ő bele, nem szólunk mi egymás életébe bele”.

Szerinte nem jó nyilatkozni, mert kiforgatják az ember szavait, mire a youtuber visszakérdez, hogy ezt a Fidesz is szokta. Sipos Erzsébet szerint „ne forgassa ki senki”.

A teljes videó: