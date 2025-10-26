Tiborcz István kétmilliós kabátban álldogált a parlament előtt a Békemenet után

„Luximenet: Tiborcz István kétmilliós kabátban flangált a „békemenet” után a Parlament előtt” - posztolta Hadházy Ákos független képviselő vasárnap.

„Tiborcz kétmilliós dzsekije fájóbb, mint Szabó Zsófi hatszázezres szemüvege, Curtis milliós pulcsija vagy éppen húszmilliós órája. Utóbbiak ugyanis kereshették rá a pénzt akár a „művészetükkel” is. Orbán veje azonban egészen biztosan lopott pénzből tollászkodik. Az első (minimum) hárommilliárdról papírt is kapott az OLAF-tól az Elios botrány után. A többit meg „csak” látjuk” - írta a képviselő, aki a Debreciner vidójában szúrta ki a miniszterelnök vejét és drága kabátját.