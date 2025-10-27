Bayer Zsolt is üzent Nagy Ferónak: Meggondolatlan voltál, kérj bocsánatot

Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett Bayer Zsolt publicista is üzent Nagy Ferónak a Szőlő utcai nyilatkozata miatt.

Bayer rövid üzenete a Magyar Nemzetben jelent meg, „Drága Feró!” megszólítással.

„Tudod, hogy a barátom vagy, szeretlek, és ezen semmi sem fog változtatni. De most meggondolatlan voltál és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról. Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit.”

A kormányszóvivő ennél keményebb hangot ütött meg, azt írta, elhatárolódik Nagy Feró mondataitól. Nagy a Békemeneten beszélt arról, hogy a Szőlő utcai igazgató, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített két nőt, „csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is kereték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?”

Nagy Feró fenntartotta a nyilatkozatát, szombaton az RTL-nek arról beszélt, hogy talán kicsit túllőtt a célon, de nincs mit visszavonnia.

„Tibi atya” a Facebookon ezzel kapcsolatban arról írt, ők „ezt tanulták meg, hogy soha semmiért nem szabad bocsánatot kérni, mert az azt jelentené, hogy hibázott az ember, amiért megköveti magát - az meg ugye a gyengeség jele”, és önvizsgálat helyett bele kell állni.

„Ez a cinikus, arrogáns, pofádba röhögő hozzáállás működik a politikában, de ez most kurvára nem a politikáról szól. Szekunder szégyen ez az egész.”

Szerinte két lehetőség van: az egyik, hogy Nagy Feró „ostoba és nulla érzelmi intelligenciával rendelkezik”, a másik, hogy a nem hátrálunk mentalitást elleste a politikusoktól, csak nem érti, hogy ez nem alkalmazható minden esetben. Nagy Feró sorozatos nyilatkozatai után inkább a másodikat tartja valószínűnek, és reméli, valakinek egyszer sikerül majd elmagyaráznia, mennyire gyalázatos és felháborító, amit mond. „Mezei áldozathibáztatás a legkiszolgáltatottabbak ellen, csak hogy védje az egoját.”

