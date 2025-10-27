Hann Endre: Kiélezettebb a helyzet, mint korábban szinte bármikor a Fidesz 15 éves uralma alatt

Egyre többen hiszik el, hogy leváltható a Fidesz – erről beszélgetett a Helyzet: Van! című műsorunkban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor. A 21 Kutatóközpont október közepén azt mérte, a társadalom 34 százaléka a Fideszt, 32 százaléka a Tisza Pártot tartja esélyesebbnek a következő választáson, vagyis hajszálnyi az előny. (Júniushoz képest fordult az arány, akkor a 21 Kutatóközpontnál 36 százalékon állt a Tisza és 32 százalékon a Fidesz.)

A Medián ügyvezető igazgatója, Hann Endre a műsorban azt mondta, „elevenbe vág a kérdés, minden erről szól”. Már azt szokatlannak tartja, hogy ennyivel a szavazás előtt napirendre került az a kérdés, kit tart esélyesebbnek a választó.

Hann azt mondta, ebben a ciklusban elsőként a Medián kérdezett rá erre először. Júniusban az emberek 42 százaléka számított a Tisza, 38 százaléka a Fidesz győzelmére 2026-ban, szeptemberben pedig 43-40 százalék volt az arány. Ezt a szűkülést Hann szerint nem szabad túlértékelni, és főleg ahhoz képest szerény a változás, hogy a Fidesz milyen erőbedobással kezdett kampányolni nyár óta.

Azt mondta, „kiélezettebb a helyzet, mint korábban szinte bármikor a Fidesz 15 éves uralma alatt.”

Hann arról is beszélt, a korábbi ciklusokban nem volt hasonló helyzet. A 2021-es előválasztás után volt olyan pillanat, mikor az ellenzéki oldalon optimista hangulat, de 2021 decemberében a társadalom 63 százaléka valószínűsítette a Fidesz győzelmét, majd februárban, az orosz-ukrán háború kitörése után közvetlenül már 67 százalék számított Orbán győzelmére, az ellenzéki érzelmű választók jelentős részével együtt.

Most a kiélezett helyzet miatt folyik a számháború arról, hogy melyik rendezvényen hányan vettek részt, de a számháború részének tartja azt is, hogy egyre több kormányoldali közvélemény-kutatás bukkan fel, ami azt az érzetet keltheti, hogy sokan mondják ugyanazt a Fidesz előnyéről.

Hann Endre szerint a lényeg az, hogy a Fideszen belül is komolyan számolnak azzal, hogy nyerhet az ellenzék. Úgy gondolja, a Fidesz késve és nehezen ismerte fel, hogy Magyar Péter komoly veszélyt jelent számukra, és ez szerinte súlyos problémája a kormánypártnak. Először szinte egyáltalán nem reagáltak rá, aztán csúfolták, lejáratták, és csak az elmúlt pár hónapban vált fokról fokra nyilvánvalóvá, hogy a Fidesz és Orbán Viktor is felismerte a komoly veszélyt – mondta Hann.

Az az érzet, hogy Tisza nyerhet, a bizonytalanok véleményét változtathatja meg, de Hann szerint ez bonyolult ügy, mert a rosszabb helyzetben lévő erő szavazótáborát is mozgósíthatja. A Fidesz nagy erővel próbálja mozgósítani a saját tábort, ilyen értelemben sem lefutott a meccs. Arra nem számít, hogy a Tisza szavazótábora elbízná magát, ezért nem menne el választani. Ennél kiélezettebb a helyzet.

Az október 23- i eseménysorozat számára inkább azt az érzetet keltette, hogy a Tiszánál van a nagyobb vonzás, gravitáció.