Idén kevesebb lesz a krizantém

Az idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben, de a megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint virág - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A növényt halottak napja környékén veszik a legtöbben, egy átlagos évben ebben az időszakban a nagyvirágú krizantémokból a becslések szerint mintegy 12 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5-2 millió szál fogy.

Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

Korábban a fehér krizantém volt a legnépszerűbb, manapság viszont egyre nagyobb az igény a zöld és a kétszínű virág - piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín - iránt. (MTI)