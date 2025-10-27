Kőkemény információs háborúvá vált október 23. utólagos értékelése

Azt már október 23-a előtt is lehetett tudni, hogy arról fog szólni minden, hogy a Fidesz vagy a Tisza rendezvényén voltak többen, hiszen most először alakult ki az a helyzet, hogy mindkét oldal egyszerre hívta egy nagy, erődemonstrációval felérő vonulásra a szimpatizánsait.
Nem meglepő, hogy mindenki arra volt kíváncsi, hol lesznek többen, de talán a várakozásokat is felülmúlja az erről szóló, napok óta tartó információs háború, ami már ott tart, hogy a Chatgpt szerint(!) hogyan csillan meg a fény az esőben a betonon, illetve hogy ugyanazokat a képeket nézve mindenki a másik oldal trend- és sorsfordító vereségének látja a napot.
Mi is többször írtunk róla az elmúlt napokban, hogy a kormány összevissza, önmagát is belekavarva beszélt arról, hogy a Békemenet számai hogyan viszonyulnak korábbi békemenetekhez, illetve hogy az állításaik nem lehetnek egyszerre igazak, például itt és itt olvashatja a cikkeinket.
Aztán a szám-, komment- és nyilatkozatháború pedig tényleg egyre abszurdabb fordulatokat kezdett venni.
Olyan erővel igyekeznek valósággá kommunikálni az állítást, hogy ők voltak többen, hogy már arra sem figyelnek, az állami közlések következetesek legyenek. Nem lehet egyszerre igaz az, amit Orbán mond most, és amit az eddigi Békemenetekről közöltek.
Nem, nem, nem jön ki sehogy a matek. Meglepő?
Pedig korábban engedélyt kaptak a 8 és 24 óra közötti időtartamra.
Mire a tömeg a Hősök terére ért, már egy majdnem tele tér várta őket, sokan ugyanis egyből odamentek.