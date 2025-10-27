Trump 10 százalékponttal emeli a kanadai importvámokat egy reklám miatt

Donald Trump elnök bejelentette, hogy további 10 százalékponttal növeli a Kanadából érkező árukra kivetett amerikai vámokat, miután Ontario tartomány az amerikai baseballbajnokság döntője alatt sugárzott egy reklámot – írja a BBC.

A vámellenes hirdetés Ronald Reagant idézi, és Trump már csütörtökön közölte, hogy az „HAMIS” és „felháborító”, majd bejelentette, hogy a Kanadával folytatott kereskedelmi tárgyalásokat azonnal befejezik.

A reklám sugárzását hétfőtől felfüggesztették, és Mark Carney kanadai miniszterelnök úgy reagált, hogy Ottawa kész folytatni a tárgyalásokat „a már elért előrelépésre építve”, ugyanakkor párhuzamosan más országokkal is erősíti kereskedelmi kapcsolatait.

Az Egyesült Államok korábban 35 százalékos általános vámot hirdetett meg a kanadai importcikkekre, amely alól a meglévő szabadkereskedelmi megállapodás révén a legtöbb áru mentesül; emellett ágazati pótlékvámok is érvényesek, például 50 százalék a fémekre és 25 százalék az autókra.

Trump szombati, Ázsiába tartó útja közben közölte: „10 százalékkal növelem a Kanadára kivetett vámot a most fizetett szint fölött”, hozzátéve, hogy a vámot az importőrök fizetik, nem az exportőrök. A lépés különösen érzékenyen érintheti Ontariót, ahol Kanada autóiparának zöme működik, és amelynek gazdasága nagymértékben az amerikai piacra támaszkodik.

A szóban forgó hirdetést az ontariói tartományi kormány finanszírozta. A videóban az egykori amerikai elnök, Ronald Reagan 1987-es beszédéből idéznek, amiben a republikánus politikus arról beszél, hogy a vámok „minden amerikainak ártanak”. A reklám Reagan országos rádióbeszédének azon részleteit használta fel, ami a külkereskedelemről szólt.