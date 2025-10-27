Trump legnagyobb kritikusa megerősítette: gondolkodik a 2028-as induláson

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata kormányzója a CBS News Sunday Morning műsorában közölte, hogy a 2026-os félidős választások után dönti el, indul-e az Egyesült Államok elnöki posztjáért 2028-ban. A kérdésre, hogy komolyan gondolkodik-e a jelöltségen, azt mondta: „Hazudnék, ha tagadnám”.

Newsom mandátuma 2027 januárjában lejár, és nem indulhat újra kormányzónak. Az elnökjelöltséggel kapcsolatban viszont óvatosan fogalmazott, mondván, azt a „sors dönti el.” Az elmúlt időszakban az országos politikában építette magát Newsom, rendszeresen bírálva a Trump-kormányzatot, sőt az első demokrata vezető, aki új stratégiával száll szembe Trumppal, erről itt írtunk részletesebben.

Gavin Newsom Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Egy friss CBS-felmérés szerint a demokraták 72 százaléka és a regisztrált szavazók 48 százaléka támogatná, hogy Newsom 2028-ban induljon az elnökségért. A felmérés szerint Newsom népszerűsége Trump hivatalba lépése óta egyre magasabb.

Múlt héten egyébként Kamala Harris, korábbi alelnök és 2024-es demokrata elnökjelölt is azt mondta, gondolkodik az induláson a következő elnökválasztáson. (Guardian)