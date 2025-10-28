24.hu: Nagy Mártonék úgy akarták visszaadni a HM-nek az egyetlen értelmes bevételt termelő fegyverkereskedő céget, hogy előtte szinte minden pénzt kivesznek belőle

A nyáron tovább folytatódott a magyar hadiipar feletti osztozkodás a Nemzetgazdasági és a Honvédelmi Minisztérium között. A katonai cégek többsége tavaly Nagy Márton fennhatósága alá került, majd az év végén bejelentették, hogy a nemzetgazdasági tárca átveszi a Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. (VEX) tulajdonosi jogainak a gyakorlását is.

Néhány hónappal később azonban egy újabb kormányzati döntés született, amely előírta, hogy a VEX egyetlen számottevő bevételt termelő leányvállalata, a hadiipari termékek és fegyverek kereskedelmével foglalkozó Milipol Zrt. kerüljön inkább vissza a HM-hez. A VEX erre a döntésre úgy reagált: ha már elveszik tőle a nyereséges társaságot, akkor az átadás előtt minél több pénzt kiprésel belőle - írja a 24.hu.

Néhány éve még a Milipol volt a hazai fegyverkereskedelmi piac egyik legsikeresebb magáncége, 2020-ban 8,8 milliárd forintos forgalom mellett 2,2 milliárdos nyereséget értek el. A kormány ezután úgy döntött, felvásárolja a Milipolt. Ezt 6 milliárd forintért sikerült megtenni, és bár azzal számoltak, hogy gyorsan visszahozza az árát, ez nem így történt, amint állami tulajdonba került a cég, bezuhant a forgalma, a tavalyi eredmény már alig haladta meg az 50 milliót.

A Milipolt a 2022-ben létrehozott VEX, vagyis a Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. irányította, ami a csökkenő bevételek ellenére jelentős osztalékot vett ki a cég állami tulajdonban eltöltött időszakának nyereségéből, amivel megsokszorozta saját, meglehetősen szerény forrásait. Pachner Róbert, a VEX vezérigazgatója mint a tulajdonjog gyakorlója tavaly áprilisban 800 millió forint kivételéről döntött.

Közben viszont a kormány határozatot hozott arról, hogy elveszi a VEX-től a kereskedőcéget, és a HM EI-hez helyezi át, azaz az NGM-től visszakerül a felügyelete a HM-hez. 2025 tavaszán meg is indult ez a folyamat, amit a célegyenesben hirtelen megakasztott, hogy a szétválási szerződés tervezetében rábukkantak egy olyan pontra, amely engedélyezte volna a VEX-nek, hogy további 650 millió forintot vegyen ki a Milipolból, még mielőtt átadná azt az új tulajdonosnak.

Ez azzal a kockázattal jár, hogy a HM EI egy működés- és fizetésképtelen gazdasági társaság tulajdonjogát szerzi meg, amelynek átvételét követően azonnali beavatkozásra lesz szükség. Számszerűsítve: az osztalék kifizetése után a kereskedőcég saját tőkéje 682 millióról 22,5 millió forintra csökkenne, ami még az alkalmazottak negyedéves fizetésére sem lenne elég.

A HM EI vezetője kérte a HM katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkárát, hogy egyeztessen a témában az NGM-mel. A cégátadást elrendelő kormányhatározat egyébként kimondja, hogy Nagy Mártonék csak a HM egyetértésével hozhatják meg a Milipolt érintő végső döntéseket.

A reklamáció a jelek szerint sikeres volt, legalábbis erre enged következtetni, hogy a HM EI igazgatósága és felügyelőbizottsága elfogadta a beolvasztást azzal, hogy a vagyonmérleggel kapcsolatban újabb észrevétel vagy kifogás nem merült fel.