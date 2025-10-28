Akkora a belviszály a városban, ahol Orbán szerint csak valami „marhaság” miatt kaphatna ki a Fidesz, hogy mostantól eggyel kevesebb helyi képviselő van

„Ez egy olyan vidék, ahol nekünk nyerni kell” – mondta Orbán Viktor, amikor áprilisban Pilisvörösváron járt. A település helyi közélete azóta enyhén szólva is viharosan alakul, aminek jele, hogy hamarosan csökkentett létszámmal működik majd a képviselő-testület, ugyanis egy listán mandátumot szerzett, majd lemondott képviselő helyét senki nem vette át.

Tavaly júniusban a városban három civil szervezet jelöltjei és két független induló szerezték meg a mandátumokat. A polgármester a Fidesz-közeli EVE (Egységben Vörösvárért Egyesület) jelöltje, Fetter Ádám lett, a 11 képviselői helyből 3-3 jutott az EVE-nek, a VKE-nek (Vörösvárért Közéleti Egyesület) és a TEVÖ-nek (Tegyünk Együtt Vörösvárért), még két egyéni mandátumot függetlenek szereztek. Kis érdekesség: Fetter öt évvel korábban még a TEVÖ jelöltjeként lett polgármester.

Az új képviselő-testület tavaly ősszel alakult meg, de az EVE-frakciót már idén januárban elhagyták ketten – majd le is mondtak a képviselőségről –, illetve a 11 tagú egyesületből is kiléptek nyolcan; a Fidesz-közeli civil szervezet széteséséről itt írtunk bővebben. Az egyik lemondott EVE-s egyéni képviselő volt, helyére a szeptember 21-i időközi választáson egy VKE-s képviselő került, az EVE jelöltje csak harmadik lett a négyből, mindössze 14 százalékkal.

Az időközin a TEVÖ nem is állított jelöltet – a szervezet ugyanis már korábban kezdeményezte a teljes képviselő-testület feloszlatását. Majd miután a testület ezt nem szavazta meg, szeptember 11-én a TEVÖ mindhárom (két egyéni és egy listás) képviselője lemondott. A döntésüket azzal indokolták, hogy aggályosnak tartják

a Fetter Ádám polgármester körül hónapok óta felmerülő botrányokat, továbbá

„a kétes hátterű tanácsadói szerződések megkötését, amelyek keretében a gyanú szerint közpénzek szolgáltak kampánycélokat,

a túlárazott beszerzéseket,

a szabadságok szabályellenes kezelését, valamint

a családi kirándulások költségeinek áthárítását az önkormányzatra”.

Azt is írták, hogy a városnak „nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, kompetensebb, a közösséget összekovácsoló – és nem megosztó – polgármesterre lenne szüksége”.

A két egyéni körzetben november végén időközi választás lesz, a listás mandátumot az egyesület listáján lévő egyik tag sem vette fel, így a városi önkormányzat hétfői posztja szerint a 12 fő helyett mostantól 11 fővel folytatja a munkát a testület.