András herceg a lánya 18. születésnapja alkalmával a magánotthonába is meghívta a Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell-Harvey Weinstein triót

András herceg a Royal Lodge-ban vendégül látta Jeffrey Epsteint, Ghislaine Maxwellt és Harvey Weinsteint. A világ legrosszabb hírű vendégei közé tartozó trió 2006-ban, Beatrice hercegnő 18. születésnapi álarcosbálja alkalmából járt a birtokon, mindössze két hónappal azután, hogy az Egyesült Államokban elfogatóparancsot adtak ki Epstein ellen egy kiskorú szexuális zaklatása miatt.

András herceg Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Korábban arról szóltak a hírek, hogy Epstein, Maxwell és Weinstein a windsori kastélyban vettek részt az ünnepségen, de eddig nem volt ismert, hogy előtte András herceg magánotthonában, az állami tulajdonban lévő, András által gyakorlatilag ingyen használt windsori rezidencián, a Royal Lodge-ban is vendégeskedtek.

Úgy tudni, Epsteinék a fő esemény előtt jártak itt, maga a születésnapi bál a Windsor-kastély dísztermeiben zajlott, pezsgős fogadással és bankettel. Epsteint nyolc nappal az esemény után tartóztatták le Floridában.

András herceg a hónap elején lemondott rangjairól és tiszteletbeli címeiről, miután Virginia Giuffre posztumusz megjelent memoárja újra a figyelem középpontjába helyezte Epsteinhez fűződő kapcsolatát. Giuffre azt állítja, hogy három alkalommal létesített szexuális kapcsolatot a herceggel, egy alkalommal Epstein és „nyolc másik fiatal lány” jelenlétében. A herceg 2022-ben peren kívül megállapodott Giuffre-rel, de továbbra is tagad minden vádat. 2019-ben a BBC Newsnight műsorában azt mondta: egyáltalán nem emlékszik, hogy valaha találkozott volna Giuffre-rel, és „semmilyen szexuális kapcsolat” nem volt köztük.

András herceg, Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

Közben új kérdések merültek fel azzal kapcsolatban is, miből fedezi András fényűző életvitelét, mivel már nem lát el hivatalos királyi feladatokat. A Royal Lodge-ban való lakhatása körüli botrány csak fokozódott, miután kiderült: a hatalmas birtokért mindössze jelképes éves bért fizet, annak ellenére, hogy korábban jelentős összegeket költött a felújításra és előre kifizetett költségekre.

A Buckingham-palota nem kommentálta, hogy a hercegnek el kell-e költöznie otthonából, és ha igen, hová menne, és András sem kommentálta a megkeresést. (BBC)