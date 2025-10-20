András herceg ugyan lemondott a királyi címeiről, az ügyének viszont messze nincs vége

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Miután egyeztetett testvérével, III. Károly brit királlyal, András herceg a múlt héten lemondott minden királyi címéről, köztük a York hercege rangról is.

A döntés azelőtt született meg, hogy Jeffrey Epstein egyik áldozatának, Virginia Giuffre-nak a héten posztumusz megjelenik a memoárja. A könyvben szerepel András, akit Giuffre korábban nemi erőszakkal vádolt. A herceg továbbra is tagadja a vádakat.

Parlamenti képviselők és civil szervezetek közben rendőrségi vizsgálatot és a hercegi cím hivatalos megvonását sürgetik.

András herceg, Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

„A királlyal, valamint közvetlen és tágabb családommal folytatott megbeszélés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a velem szembeni folyamatos vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról. Úgy döntöttem, hogy – mint mindig – a családom és a hazám iránti kötelességemet helyezem előtérbe”

– írta a Buckingham-palotán keresztül kiadott közleményében András herceg, aki lemondott a York hercege cím használatáról, valamint a térdszalagrend-tagságáról is. Így aztán többé nem használhatja York hercege, Inverness grófja és Killyleagh báró címeit, és a neve után sem írhatja oda a „KG” rövidítést, a Térdszalagrend lovagjának jelét.

„Kitartok az öt évvel ezelőtti döntésem mellett, hogy visszavonulok a közélettől. Őfelsége beleegyezésével úgy érezzük, hogy most egy lépéssel tovább kell mennem. Ezért a továbbiakban nem használom a címemet, sem a rám ruházott kitüntetéseket. Ahogy korábban is mondtam, határozottan tagadom az ellenem felhozott vádakat.”

A BBC szerint a palota célja András lemondatásával az volt, hogy nyilvánosan is jelezze: komolyan veszik az ügyet. Az ugyanakkor továbbra is is kérdés, mit tudott a királyi család András és Epstein kapcsolatáról.

Királyi források szerint több okból is nyomást gyakoroltak II. Erzsébet és Fülöp herceg harmadik gyerekére. Egyrészt azért, hogy véget vessenek a hercegről szóló botrányoknak – ezekről könyv is készült – és a család többi tagjának munkáját háttérbe szorító negatív híreknek.

Másrészt valódi aggodalmat váltott ki, hogy a múlt héten kiderült: András tovább tartotta a kapcsolatot Epsteinnel, mint ahogy azt korábban mondta.