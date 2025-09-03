Nyilvánosságra hoztak 33 ezer oldalnyi Epstein-iratot, de van velük egy probléma

Az Egyesült Államok képviselőházának felügyeleti bizottsága kedden több ezer oldalnyi, az igazságügyi minisztériumból származó iratot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein kapcsán. A 33 ezer oldalnyi anyag között évekkel ezelőtti bírósági beadványok vannak Epsteinről és volt barátnőjéről, bűntársáról, Ghislaine Maxwellről, továbbá rendőrségi testkamerás felvételek házkutatásokról és kihallgatásokról. Az első vizsgálatok szerint a dokumentumok többsége már eddig is nyilvánosan ismert információkat tartalmaz.

Hónapok óta újra fellángolt Epstein ügye leginkább a Trumppal tartott kapcsolata miatt. Ennek részeként nagy volt a nyomás a képviselőházon, hogy tegye nyilvánossá a testület által kezelt Epstein-iratokat, amelyeknek csak egy része a most kiadott dokumentumhalmaz. Ennek ellenére Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke máris azzal érvel, hogy „okafogyott” bármiféle további betekintés mellett érvelni a mostani közzététel miatt. „Ez mostanra felesleges, és úgy gondolom, elértük a kívánt célt” – mondta. Robert Garcia, a felügyeleti bizottság demokrata képviselője bírálta is a republikánusokat amiatt, hogy olyan anyagokat tettek közzé, amelyek szerinte szinte teljes egészében már eddig is elérhetők voltak. „Az a 33 ezer oldalnyi Epstein-irat, amelyet most ‘nyilvánosságra hoztak’, túlnyomórészt már korábban is ismertek voltak. Amerikaiak, ne hagyjátok, hogy ezzel megtévesszenek benneteket” – áll Garcia közleményében.

A 2008-ban elítélt Epstein az üzleti és politikai világ legmagasabb köreiben mozgott, ügyfeleinek fiatalkorú lányokat szállított, szexpartikat szervezett évtizedeken át. Halálát a hivatalos orvosszakértők öngyilkosságnak minősítették. Munkatársa, Ghislaine Maxwell jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti, mert tizenéves lányokat csábított Jeffrey Epstein körébe, ahol szexuálisan visszaéltek velük. Tavaly a Maxwell ügyében keletkezett bírósági iratokat nyilvánosságra is hoztak, ezekben Trump, Bill Clinton és András herceg is szerepelt, de az elnököt nem vádolják semmivel. Az elmúlt hetekben viszont már Trump és Epstein kétségkívül létező kapcsolata áll a középpontban.

Az Epstein-ügyről korábban videót is készítettünk:

