András herceg lemond a királyi címeiről, köztük York hercegéről is, miután „megbeszélte a királlyal”

András herceg beleegyezett, hogy lemond a York hercege cím használatáról, közölte a Buckingham-palotán keresztül kiadott közleményében. Emellett lemond a térdszalagrend-tagságáról is. A BBC szerint ezekre a címekre különösen büszke volt, miközben már korábban elveszítette aktív királyi szerepét és a katonai címeit is. Azt is megerősítették, hogy a karácsonyt nem a királyi családdal fogja tölteni Sandringhamben. Viszont várhatóan továbbra is maradhat windsori otthonában, a Royal Lodge-ban, amelyre 2078-ig érvényes bérleti szerződése van.

„A királlyal, valamint közvetlen és tágabb családommal folytatott megbeszélés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a velem szembeni folyamatos vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról. Úgy döntöttem, hogy – mint mindig – a családom és a hazám iránti kötelességemet helyezem előtérbe. Kitartok az öt évvel ezelőtti döntésem mellett, hogy visszavonulok a közélettől. Őfelsége beleegyezésével úgy érezzük, hogy most egy lépéssel tovább kell mennem. Ezért a továbbiakban nem használom a címemet, sem a rám ruházott kitüntetéseket. Ahogy korábban is mondtam, határozottan tagadom az ellenem felhozott vádakat”, áll a közleményben.

Úgy tudni, a döntést testvérével, Károly királlyal folytatott konzultáció után hozták meg, felismerve azt a tényt, hogy személyes problémái továbbra is elvonják a figyelmet a királyi család munkájáról. A király a hírek szerint örül a fejleményeknek.

András herceg 2024 márciusában Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

András volt felesége, Sára, York hercegnője sem fogja használni a címét, a továbbiakban Sarah Fergusonként fogják emlegetni. Két lányuk, Beatrice hercegnő és Eugénia hercegnő címei változatlanok maradnak.

Az Andrással kapcsolatos vádak a néhai szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatára, valamint a kínai kémkedési ügyben érintett prominens személyiséggel való kapcsolatának legújabb részleteire vonatkoznak.

A The Guardian ezen a héten közölt részleteket András vádlójának, Virginia Giuffre-nak posztumusz memoárjából, amiben azt állította: a herceg úgy gondolta, a vele való szexuális kapcsolathoz joga van. András végig tagadta azokat a vádakat, miszerint szexuális kapcsolatot létesített volna az akkor 17 éves Giuffre-val, és egy peren kívüli megállapodást kötöttek 12 millió fontra a felelősség elismerése nélkül. Egy amerikai bíróság 2021-ben úgy döntött, ezt a megállapodást nyilvánosságra kell hozni.

András herceg, Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

Könyvében Guiffre részletesen felidézi találkozásait Andrással, az egyik részben például elmeséli, mi történt egy londoni estén:

„Visszatérve a házba, [Ghislaine] Maxwell és Epstein jó éjszakát kívántak, majd felmentek az emeletre, jelezve, hogy itt az ideje, hogy gondoskodjak a hercegről. Azóta sokat gondolkodtam azon, hogyan viselkedett. Elég barátságos volt, de mégis mintha azt hinné, hogy a velem való szex az ő születési joga. Úgy tűnt, sietett a szexszel, amit a végén megköszönt. Emlékeim szerint az egész kevesebb mint fél órán át tartott.”

Majd ezt írta: „Másnap reggel Maxwell azt mondta nekem: »Jól csináltad. A herceg jól érezte magát.« Epstein 15 000 dollárt adott nekem azért, hogy kiszolgáljam azt az embert, akit a bulvárlapok »Randy Andynek« neveztek.”

Nemrégiben közzétett e-mailek szintén arra utalnak, hogy András akkor is kapcsolatban állhatott Epsteinnel, amikor azt korábban végig tagadta. „Ebben együtt vagyunk”, írta neki. (The Guardian, BBC)