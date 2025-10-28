Az ENSZ jelentése szerint Oroszország háborús bűnt követ el a civil lakosság elleni dróntámadásokkal

A dél-ukrajnai Herszonban az orosz drónok rendszeresen civil lakosokat támadnak, miközben a támadásokat videóra is veszik – derül ki az ENSZ vizsgálóbizottságának friss jelentéséből.

Ami elsőre véletlenszerű kegyetlenkedésnek tűnhet, az a bizottság szerint valójában tudatos, szervezett taktika: a cél az állandó rettegés légkörének megteremtése és a lakosság elüldözése Herszonból, utóbbi lényegében a lakosság kényszerű áttelepítése, ami emberiesség elleni bűncselekménynek minősül. Az ukránok ezt a módszert „drónszafarinak” nevezik, erről herszoni utunk után itt írtunk bővebben.

Oroszország tagadja, hogy civileket támadna, és nem működött együtt az ENSZ vizsgálóival, akik egyébként az ukrán ellentámadások civil áldozatait is meg akarták vizsgálni az orosz megszállás alatt álló területeken. A jelentés szerint az orosz egységek gyakran maguk teszik közzé az ilyen dróntámadásokról készült videókat – a katonai egységek vagy a hadsereghez kötődő csoportok közösségi oldalain –, hogy ezzel is növeljék a félelmet a Herszonban maradt civil lakosság körében. „Az összes, ezekben a támadásokban használt rövid hatótávolságú drón élő videóközvetítéssel működik, a célpontokra fókuszálva – így nem lehet kétség afelől, hogy az elkövetők pontosan tudták, mit tesznek” – áll a jelentésben.

A helyi hatóságok adatai alapján az elmúlt évben több mint 200 civil vesztette életét, és mintegy 2000 ember megsebesült. Az ENSZ vizsgálói 226 embert – köztük túlélőket és mentőket – hallgattak meg, és több mint 500 videófelvételt elemeztek.

A támadásokban az oroszok kisebb, rövid hatótávolságú drónokat használnak, amelyek legfeljebb tíz kilométert tudnak megtenni, egy részük egy ideig a célpont felett lebeg, majd valamilyen robbanóeszközt ejt le rá, más típusok pedig egyszerűen nekirepülnek a célpontnak és felrobbannak.

Herszonban annyira megszaporodtak a dróntámadások, hogy a városban kilométereken át csirkehálószerű védőhálókat feszítettek ki az utcák fölé, hogy megpróbálják megállítani a gépeket. Herszon városát 2022-ben foglalta el az orosz hadsereg, de még abban az évben az ukrán ellentámadás visszafoglalta. Az orosz erők azonban továbbra is a Dnyeper keleti partját tartják ellenőrzésük alatt – ahonnan könnyen elérik Herszont drónokkal. A frontvonal azóta alig mozdult. (New York Times)