Jamaikához közelít a világ idei legerősebb vihara

Három ember már életét vesztette Jamaikán, miközben a sziget a világ idei legerősebb viharára, és történelmének eddigi legpusztítóbb hurrikánjára készül. Az amerikai meteorológusok „katasztrofális és életveszélyes” körülményekre figyelmeztetnek.

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont adatai szerint a Melissa eddig 2025-ben a legerősebb vihar a világon, a legnagyobb szélerősség és legalacsonyabb központi légnyomás alapján. A Melissa jelenleg 282 km/órás szélsebességgel tombol, ez már az ötös, azaz a legmagasabb erősségi kategóriába tartozik, de még tovább erősödik, és várhatóan a mai napon éri el Jamaikát.

Jamaikai férfia és a Melissa Fotó: RICARDO MAKYN/AFP

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a Melissa lassú mozgása miatt egyes területeken tartós, özönvízszerű esőzések várhatók, ami súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat. Az előrejelzések szerint a hurrikán szemét körülvevő gyűrűben, ahol a szél a legerősebb, „szinte teljes szerkezeti pusztulás várható”. A hatóságok különösen óvatosságra intik a hegyvidéki területeken élőket, ahol a szélerő akár 30%-kal is nagyobb lehet.

Ráadásul a következő négy napban akár 100 centiméternyi eső is hullhat Jamaikán, ahol amúgy is egész októberben esett az eső, a talaj már telítődött vízzel. Ennyi esőtől elkerülhetetlenek lesznek az áradások és a földcsuszamlások, főleg a hegyvidéki térségekben.

Kuba a Melissa után Fotó: STRINGER/AFP

A hurrikán lecsap Kubára is, Haitin pedig trópusi vihar erősségű szelek várhatók. Szerdán a Bahamákon lesz hurrikán, a Turks- és Caicos-szigeteken pedig trópusi vihar. Hispaniola szigetén (amelyen Haiti és a Dominikai Köztársaság osztozik) már most több száz otthont elöntött a víz, Haitin legalább három halálesetet jelentettek, a Dominikai Köztársaságban pedig egyet. (BBC)