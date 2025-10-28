Két kiskorú áldozata is van a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek

baleset
Reggel lezuhant Kenya partvidékén turistákat szállító kisrepülőgép, a tizenkét áldozat között nyolc magyar állampolgár is volt. Két család tagjairól és egy ismerősükről van szó. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint két kiskorú is van az áldozatok között.

Fotó: Laban Walloga/REUTERS

Az azonosítás folyamatban van, és amint a magyar hatóságok megkapják a hivatalos információkat az áldozatok személyazonosságáról, értesítik a hozzátartozókat. Minden létező módon segíteni fogjuk az áldozatok hozzátartozóit – közölte Szijjártó Péter, aki szerint a kenyai nagykövetség konzulja már úton van a helyszínre. (MTI)

