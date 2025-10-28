Nyolc magyar turistával a fedélzetén lezuhant egy kisrepülő Kenyában, nincsenek túlélők

Cikkünk frissül.

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében, írta meg kedd délelőtt az MTI. A nemzeti hírügynökség még csak annyit közölt egy helyi közigazgatási vezetőre hivatkozva, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, de nemzetiségüket később fogják közölni.

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari instagramos tájékoztatásában viszont a Telex meglátta: a fedélzeten 10 fő utazott, közülük 8-an magyar állampolgárok, ketten németek voltak. John Cleave, a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari elnöke az előzetes információkra hivatkozva, azt közölte, hogy nincsenek túlélők, ez egyezik a helyi légiközlekedési hatóság tájékoztatásával.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt. A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 12 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására.