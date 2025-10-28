Netanjahu parancsot adott az izraeli hadseregnek, hogy azonnal „erős csapásokat” hajtson végre a Gázai övezetben

Benjamin Netanjahu a Gázai övezet elleni, azonnali, „erős csapások” végrehajtására utasította az izraeli hadsereget. Az izraeli miniszterelnök azután adta ki a parancsot, hogy egyeztetett a biztonságpolitikai tanácsadóival.

Nem sokkal Netanjahu bejelentése előtt Izrael azt állította, hogy a Hamász tüzet nyitott izraeli katonákra a Gázai övezet déli részén.

Benjamin Netanjahu
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A Donald Trump által javasolt tűzszünet október 10-én lépett életbe Izrael és a Hamász között. A megállapodást azonban hamar megszegték a felek. A Hamász október 18-án azt állította, hogy az izraeliek megölték egy palesztin család 11 tagját. Egy nappal később már kölcsönösen lőtték egymást a felek. Izrael október 20-án bejelentette, hogy visszatér a tűzszünethez, viszont „határozottan reagál” a fegyverszünet minden megsértésére. (via Euronews)

