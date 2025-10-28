Orbán anyjának nyilatkozatában fontos évszámok keveredtek össze

A Békemenet váratlan sztárja lett Orbán Viktor édesanyja, Sipos Erzsébet, akit egy youtuber szólított meg a Margit hídon, majd készített vele egy bő tízperces interjút. Volt szó arról, hogy miből fizették ki Hatvanpusztát, vannak-e ott zebrák, Orbán Viktor cigány-e és arról is, hogy miért verte meg Orbán Győző a fiát. Témánként néztük meg Sipos Erzsébet állításait.
Többen is hangot adtak annak a véleményüknek, hogy megrendezett jelenetről volt szó, de az interjút készítő Kersák István az RTL-nek azt mondta, nem tudta, hogy Orbán anyjához lépett oda, úgy választotta ki, hogy talán benne van egy kis potenciál, hogy szívesen nyilatkozna. A youtuber szerint Orbán anyja nem feltétlenül szerette volna felfedni a személyazonosságát, de az asszony társaságában lévők elárulták, hogy kit is szúrt ki Kersák. „Utána már úgy volt vele, hogy nem tűnünk nagyon profinak se, és pont ezért egy próbát megérhet" - mondta a youtuber, hogy szerinte miért ment bele az interjúba Sipos Erzsébet. A videóhoz írt kommentben még azt is megosztotta, hogy egyáltalán nem biztos abban, hogy tényleg Orbán Viktor anyjával beszélt, ezért igyekezett ellenőrizni. A szemüvege stimmelt a korábbi felvételek alapján, ahogy az arcán lévő anyajegy is ott volt, ahol egy Orbán Viktor által korábban kiposztolt fotón látszott. Kersák azt is írta ekkor még, hogy „amennyiben mégis valaki megcáfolná a hölgy személyazonosságát, a videót törlöm”.
Az tény, hogy a mostani békemeneten biztosan ott volt, és nem ismerte fel egy újságíró sem. Így simán elképzelhető, hogy a korábbiakon is észrevétlen tudott maradni a tömegben Sipos Erzsébet. Mi a videóról úgy értesültünk, hogy azt elküldte szerkesztőségeknek Kersák.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása a valaha volt legnagyobb vasútfejlesztés Magyarországon, de a részleteiről a magyarok szinte semmit nem tudhatnak - azt sem, hogy ez miért lesz jó nekünk. Most belső dokumentumokból megtudtuk: az építkezéshez Orbánék bányájából szállítanak követ.
Magyar Péter arra használja a zebrákat, hogy a rendszerellenes dühöt öntse formába. Orbán Viktor viszont éppen azért zebrázik nagy erőkkel, hogy tompítsa az elégedetlenséget. Magyar a családi pletykákkal elérte, hogy Hatvanpuszta és környéke sokkal több embert érdekeljen, mint korábban – a Fidesz válasza a túlkiabálás.