Sebbességkorlátozást vezettek be a gyalogosokra Szlovákiában

A pozsonyi parlament úgy módosította a közlekedési törvényt, hogy januártól legfeljebb 6 km/órás sebességgel lehet gyalogolni. A cél, hogy pontosabb sebességhatárt állapítsanak meg a járdán közlekedő kerékpárosok, rollerrel közlekedők és görkorcsolyázók számára a járdákon. Az új sebességkorlátozás nemcsak a gyalogosokra, hanem a görkorcsolyázókra, rolleresekre, elektromos rollerezőkre és kerékpárosokra is vonatkozik, mivel Szlovákiában ők is használhatják a járdákat.

Ezzel együtt a kötelező orvosi vizsgálat életkori határát a járművezetők esetében 65 évről 70 évre emelik. A módosítás mellett csak a kormánykoalíció szavazott, az ellenzék tartózkodott vagy ellenezte azt. (DennikN/Pareméter)