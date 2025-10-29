295 km/h-s széllel pusztított Jamaicán az évszázad vihara, a Melissa hurrikán

Melissa Jamaica délnyugati részén, New Hope városa közelében ért partra, tartósan akár 295 km/h-s szélsebességet is elérve az Egyesült Államok Nemzeti Hurrikán Központja szerint, ami jóval meghaladja az 5-ös kategóriájú viharok minimális 252 km/h-s szélsebességét. Ez a Saffir-Simpson szélskála legmagasabb szintje, írja a Reuters.

Jamaica délnyugati részén több mint 500 000 lakos maradt áram nélkül. „Az eddigi jelentések alapján kórházakban, lakóingatlanokban, kereskedelmi ingatlanokban és az úthálózatban is jelentős károk keletkeztek”, mondta Andrew Holness, Jamaica miniszterelnöke a vihar elvonulása után.

Fotó: RICARDO MAKYN/AFP

A Nemzeti Hurrikán Központ szerint mostanra Melissa szele 233 km/órára csillapodott, az előrejelzések szerint a hurrikán Santiago de Cuba, Kuba második legnépesebb városa felé tart. „Már délután és este éreznünk kellene a fő hatását” – mondta Miguel Díaz-Canel kubai elnök. „Sok munka lesz. Tudjuk, hogy ez a ciklon jelentős károkat fog okozni”, tette hozzá. A kubai hatóságok közlése szerint mintegy 500 000 embernek kellett magasabban fekvő területekre költöznie.

A rendelkezésre álló adatok szerint Jamaicára még nem csapott le közvetlenül 4-es vagy 5-ös kategóriájú vihar. Az AccuWeather meteorológusai szerint a Melissa a harmadik legintenzívebb hurrikán volt a Karib-térségben a 2005-ös Wilma és az 1988-as Gilbert után – ez volt az utolsó nagyobb vihar, amely Jamaicát érte el.

„Katasztrófális a helyzet” – mondta Anne-Claire Fontan, a Meteorológiai Világszervezet trópusi ciklon szakértője egy sajtótájékoztatón, figyelmeztetve, hogy akár 4 méter magas viharhullámok is előfordulhatnak. „Jamaica számára ez biztosan az évszázad vihara lesz.”

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a viharok gyorsabban és nagyobb gyakorisággal erősödnek fel az óceáni vizek melegedése miatt. Számos karibi vezető felszólította a gazdag, súlyosan szennyező országokat, hogy nyújtsanak jóvátételt segély vagy adósságcsökkentés formájában támogassák a trópusi szigetországokat.