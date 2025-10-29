Budapestről kapott új vezetőt az erdélyi fideszes sajtó

A választások közeledtével szorosabb gyeplőre fogják a romániai magyar sajtó fideszes kézben lévő részét: Győrfi Áron, az ezeket a sajtótermékeket tömörítő Erdélyi Médiatér Egyesület elnöke lemondott, és még ugyanazon a napon felvették az egyesületbe Toót-Holló Tamást, akit még aznap az új elnökké választottak.

Toót-Holló Tamás Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Toót-Holló (az eredeti neve Tóth Zsolt) egyenesen a Mediaworkstől érkezett, ahol a kulturális divízió igazgatója volt, azt megelőzően pedig a Magyar Nemzet főszerkesztőjeként dolgozott, továbbá a kormánypárti újságírókat tömörítő Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnökévé választották. A Magyar Hang szerint a lépés annak a stratégiának a része, amely a határon túli szavazók mozgósításában látja a Fidesz tartalékait. Ennek érdekében új médiumokat is létrehoznak Erdélyben, közvetlen pártirányítás alatt. Felértékelődött így az Erdélyi Médiatér Egyesület szerepe is, és ezt az áprilisi választásokig feltehetően budapesti kézivezérléssel akarják majd működtetni. (via Magyar Hang)