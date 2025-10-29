Egy rakás pénzt kapott a brit rendőrségtől a véletlenül kiengedett szexuális bűnöző, miután azzal fenyegetőzött, hogy akadályozni fogja a saját deportálását

Egy illegálisan Nagy-Britanniába érkezett szexuális bűnelkövető 500 fontot, azaz nagyjából 220 ezer forintot kapott a brit hatóságoktól, miután megfenyegette őket, hogy akadályozni fogja a deportálását – írja a BBC. Hadush Kebatu-t korábban börtönbüntetésre ítélték, miután két szexuális támadást követett el – egy 14 éves lányt és anyját molesztálta –, miközben egy menedékkérőket elszállásoló hotelben élt az essexi Epping városában. Pénteken azonban a börtön személyzete tévedésből szabadon engedte. Két nap múlva újra letartóztatták.

A belügyminisztérium szerint az etióp férfit kedden este ültették fel a repülőre, ami másnap reggel landolt Etiópiában. Úgy tudni, a 220 ezer forintnak megfelelő összeget a kitoloncolási csoport fizette neki, hogy elkerüljék a költségesebb és hosszadalmasabb eljárást. Források szerint Kebatu „kényszerkitoloncolással” hagyta el az országot, és öt kísérő kormánytisztviselő utazott vele a gépen.

Az úgynevezett Facilitated Returns Scheme (Támogatott Visszatérési Program) keretében egyébként szokásos, hogy a külföldi állampolgárok, akik önként beleegyeznek abba, hogy elhagyják az Egyesült Királyságot, 1500 fontot, azaz nagyjából 660 ezer forintot kapnak. Ezzel szemben a „kényszerített” visszatéréseknél, azaz kitoloncolásoknál általában nem jár pénz, de az illetékes hatósági csoport dönthet úgy, hogy fizet egy kisebb, eseti összeget, ha ez elősegíti a zökkenőmentes folyamatot.

Kebatu esetében attól tartottak, hogy ha a férfi megakadályozza a repülést, az sokkal többe kerülne – több ezer fontot emésztett volna fel az új jegyek lefoglalása és esetleges jogi eljárások indítása. A források szerint a döntést a kitoloncolási csoport hozta meg, nem pedig a brit miniszterek. Kebatu végül szerdán reggel érkezett meg az etióp fővárosba, Addisz-Abebába, ahol rövid időre őrizetbe vették a repülőtéren, majd szabadon engedték – közölték az etióp hatóságok.

Az etióp szövetségi rendőrség szóvivője, Jaylan Abde elmondta, hogy „nem volt jogalap a további fogva tartására”.

A brit Liberális Demokraták „felháborítónak” nevezték a kifizetést, és arról beszéltek, hogy szerintük az emberek „jogosan dühösek”. „A közbizalom már teljesen romokban hever Kebatu jogtalan szabadon engedése után – és most ez” – mondta a párt belügyi szóvivője, Max Wilkinson. „Rendszerszintűen meg kell javítani a teljesen elromlott bevándorlási rendszerünket.” Szerdán, Kebatu kitoloncolásának bejelentésekor Shabana Mahmood belügyminiszter pedig azt mondta, hogy

„a múlt heti baki soha nem történhetett volna meg – és osztom a közvélemény felháborodását.”

Kebatut pénteken a chelmsfordi börtönből egy idegenrendészeti őrzött központba kellett volna szállítani, hogy onnan a korai kitoloncolási program keretében deportálják. Ehelyett azonban tévedésből szabadon engedték, végül pedig vasárnap reggel tartóztatták le Észak-Londonban, miután egy járókelő felismerni vélte a Finsbury Park állomás közelében.

Alex Norris belügyi államtitkár elmondta, hogy az eset után „azonnali ellenőrzéseket” vezettek be a börtönökben, valamint egy független vizsgálat is indult, hogy kiderítsék, pontosan hogyan történhetett a szabadon engedés. Emellett sürgős átvilágítást rendeltek el a börtönből történő szabadon engedések ellenőrzési folyamatáról.

A botrány azért is ekkora, mert a férfi ügye annak idején egyszer már komoly indulatokat kavart és országos hír volt belőle. Kebatu ugyanis épp hogy megérkezett egy gumicsónakon Nagy-Britanniába, amikor - miután elhelyezték egy eppingi hotelben - szinte azonnal, ahogy kiment az utcára, erőszakosan meg akart csókolni egy 14 lányt, egymás után többször is, majd az anyját is. Az eset miatt tüntetések törtek ki a hotel előtt, amik a szélsőjobbosok beszállása után annyira erőszakossá váltak, hogy a rendőrség 32 embert tartóztatott le.