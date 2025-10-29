Egy szudáni kórház több száz betegét és dolgozóját gyilkolta le a paramilitáris RSF

Több száz beteget és egészségügyi dolgozót ölt meg az RSF paramilitáris alakulat az ostrom alatt álló Al-Fashir városának egyik kórházában – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Szudáni Orvosok Hálózata. A WHO közlése szerint az RSF katonái 460 embert ölhettek meg mindenféle indok nélkül a város szülészetén, írja a Guardian.

Az RSF harcosai egy felvételen Fotó: -/AFP

Al-Fashir városa az ország nyugati felén, Darfúr régió mélyén áll közel két-háromszázezer megmaradt lakosával. A várost korábban az ország hivatalos hadserege irányította, a kétezres évekbeli darfúri konfliktust brutális kegyetlenséggel végigharcoló dzsandzsavíd harcosokból alakult paramilitáris alakulat, az RSF hosszasan ostromolta – mostanra a harcosok megindulhattak a városba.

Az egykor egymillió lakosú Al-Fashir környékén található menekülttáborban embertelen állapotok uralkodnak. Áprilisban az RSF kétezer embert ölt meg, mikor elfoglalta a tábort, ahol akkor félmillióan tartózkodtak. A szakértők attól tartanak, hogy a város elfoglalása további tömeges vérengzésekbe torkollik.

2024 óta többszázezren menekültek el a városból, víz alig van, malária és kolera pusztít. Az elszigetelt Al-Fashirból csak egyetlen úton lehetett kijutni. Ezt az RSF ellenőrizte, és nagy bátorság kell az útnak induláshoz, mivel a legtöbbeket a katonák kirabolják, megerőszakolják vagy meggyilkolják. A bentieket drónokkal bombázták, és még a mecset sem jelentett menedéket. Úgy látszik, a kórházak sem.

Az országban 2023-ban tört ki a háború, miután az RSF és hadsereg kormánykoalíciója a feszültségek miatt szétesett. Azóta mindkét fél részéről lehetett brutális módszerekről hallani, a háborúban a környező országok mind más-mást támogatnak, az etnikai és egyéb feszültségek miatt pedig a helyzet eléggé kilátástalannak hat. A háború hátteréről, az orosz-ukrán kavarásról és Trump béketörekvéseiről ebben a cikkben írtunk hosszabban.