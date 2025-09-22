Szudánban nincsenek győztesek

Március végén, két év után Szudán hivatalos hadseregének (SAF) katonái visszafoglalták a fővárost, Kartúmot. Videók és fotók készültek az ünneplő katonákról az elnöki palotában. A sikerben fontos szerepet játszottak az iráni és a török drónok, valamint kínai és orosz technológiák. Csakhogy Szudánban jelenleg minden külföldi hatalom az üzleti érdekeit érvényesíti. A kartúmi győzelmet pedig hamarosan megkeserítette, hogy a hadsereg ellenfele, a paramilitáris RSF szintén kínai technológiát felhasználva bombázni kezdte a hadsereg ideiglenes fővárosát, Port Sudant.
Az alatt a két év alatt, amíg a SAF visszatért Kartúmba, meghalt több mint százezer ember, óvatosabb becslések szerint nagyjából tizenkétmillióan kényszerültek elhagyni az otthonaikat, a negyvenmillió lakosból pedig közel huszonötmilliót sújt éhínség vagy élelmezési bizonytalanság. A naivabbak Kartúm visszafoglalása után úgy gondolhatták, hogy a világ egyik legdurvább humanitárius válságának a hadsereg technológiai erőfölénye végre véget vethet. Szudán azonban nem a stabilitásáról híres.
Az ország nyugati felén, Darfúr régió mélyén áll Al-Fashir városa közel háromszázezer megmaradt lakosával. A várost a SAF irányítja, de a kétezres évekbeli darfúri konfliktust brutális kegyetlenséggel végigharcoló dzsandzsavíd harcosokból alakult paramilitáris alakulat, az RSF tartja ostrom alatt. 2024 óta közel félmillióan menekültek el a városból, víz alig van, malária és kolera pusztít. Az elszigetelt városból mára már csak egyetlen úton lehet kijutni. Ezt az RSF ellenőrzi, nagy bátorság kell az útnak induláshoz, mivel a legtöbbeket a katonák kirabolják, megerőszakolják vagy meggyilkolják. A bentieket drónokkal bombázzák, a mecset sem jelent menedéket.
Darfúr régió és környéke jelenleg az – egyébként nem teljesen egységes – RSF bázisaként szolgál. A milícia részben azokból az arab harcosokból áll, akik a kétezres évek elején kitört darfúri háborúban az akkori diktátor, Omar el-Basír jóváhagyásával nagyiparban erőszakolták meg és irtották ki a helyi nem arab törzsek tagjait. 2019-ben ugyanez ellen az el-Basír ellen követett el puccsot az RSF, akkor még a hivatalos hadsereggel és civil tüntetőkkel összefogva.
Rövid, régiós viszonylatban demokratikusnak nevezhető kormányzás után a civil miniszterelnököt, Abdalla Hamdokot 2021-ben megpuccsolták. Később még rövid időre visszaültették, végül ő maga mondott le pozíciójáról, mondván, nem tudja irányítása alatt tartani a hadsereget. Az RSF és a SAF közösen próbálták irányítani az országot, de végig feszült volt a viszony, majd 2023. április 15-én egymást okolva a fővárosi robbanásokért háborúba lépett egymással.
A helyzeten nem segített, hogy időközben a korábban diplomáciai segítséget nyújtó nemzetközi szervezetek épp az eddigi legnagyobb krízisüket élik át, köszönhetően az orosz-kínai-amerikai összefeszülésnek:
Kövesd velünk 2026-ot:
12 hónap 444-előfizetés 8 áráért!
A pénzek megvonása a HIV, a malária és hasonló betegségek elleni gyógyszerek hiányához vezet, aminek következtében már most halnak meg emberek, főként Afrikában. Hiába állította Elon Musk az ellenkezőjét.
A Wall Street Journal szerint Prigozsin a gépe lezuhanása előtti napokban afrikai vezetőket próbált győzködni arról, hogy az elbukott lázadás ellenére számíthatnak a Wagnerre. Ezeket az üzleteket viszont a Kreml is igyekezett megszerezni.
Egy övezet, egy út, sok adósság.
Trump régóta úgy érzi, jár neki, hogy Woodrow Wilson, Martin Luther King, Teréz anya, vagy épp Nelson Mandela nyomdokaiba léphessen, és Nobel-békedíjat kapjon. Amellett, hogy még mindig nem kapta meg az elismerést, az is frusztrálja, hogy az egyre inkább mániájává váló Barack Obamának odaadományozták a Nobel-békedíjat.