Kínai hitelből fejleszti a kormány a vasúti hálózatot

photo_camera Szijjártó Péter és Vang Ji kínai külügyminiszter találkozója Pekingben Fotó: KKM/MTI/MTVA

Újabb magyarországi vasúti fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben az Egy övezet, egy út nevű kínai kezdeményezés keretében, ezáltal külső finanszírozással, gyorsan és hatékonyan kerülhet sor a hálózat modernizálására - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pekingben.

Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy felveszünk jó sok kínai hitelt.

Hogy milyen veszélyei lehetnek ennek, azt többek között Montenegró példáján mutattuk be három éve. Jellegzetes példájaként annak, ahogy a kínai állam terjeszkedni kezdett e gigantikus infrastruktúra-építési projekt keretében a Balkánon is. A kínaiak jellemzően nagyon drága projekteket finanszíroznak hitel formájában, melyekkel kapcsolatban időnként felmerül a gyanú, hogy igazából elsősorban a kínai érdekeket szolgálja majd a megvalósulásuk. Ilyen a magyar kormány által szinte teljesen titkosított Budapest-Belgrád vasútvonal, ami hatalmas kínai hitelből épül, és az előrejelzések szerint gyakorlatilag soha nem fog megtérülni Magyarország számára. A Diplomat januári cikke szerint Montenegró végül nyugati hitelekkel tudta csak kiváltani a kínai hitelt, az ebből származó adóssága az ország költségvetésének a harmadát teszi ki, emiatt többször kellett adókat emelni, az autópályának pedig a negyede épült csak meg. Nem csoda, hogy már Olaszország is kilépett a kínai programból, így az EU-ból egyedül Magyarország a tagja.

De térjünk vissza külügyminiszterünkhöz, aki a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott több mint három órás tárgyalását követően közölte: „Ezzel megnyílik a lehetőség, hogy külső finanszírozással, gyorsan és hatékonyan tudjuk modernizálni, fejleszteni Magyarország vasúti hálózatát, amely különösen fontos most, amikor egyre több beruházás érkezik, egyre nagyobb gyárak épülnek, egyre több terméket fognak előállítani. És minél többet tudunk vasúton szállítani, annál jobban megóvjuk a környezetünket, annál hatékonyabban tudjuk kihasználni a földrajzi helyzetünkből adódó logisztikai képességeinket”.

Szijjártó azt is kezdeményezte, hogy az Egy övezet, egy út keretében kerülhessen sor a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték építésére is. És a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank is hamarosan megjelenik hazánkban.

Szijjártó kiemelte, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóját, ezért intenzív menetrend várható, magas magas szintű magyarországi és kínai találkozókkal.

Nem felejtette el megemlíteni, a történelmi párhuzamok rajongóinak nagy örömére, hogy „Kína és Magyarország is a béketábort erősíti.” (MTI)