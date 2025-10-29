Elindult a nyomozás, miután Hadházyék nyáron bemutatták, hogyan szivattyúzták ki a pénzt az önkormányzatból Zugló előző, MSZP-s vezetése alatt

„Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás két olyan, a Zuglói Városgazdálkodási Zrt.-t érintő ügyben, amelyben idén nyáron tett feljelentést az önkormányzat új vezetése” – írja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egy Facebook-bejegyzésében. Hadházy szerint a BRFK gazdasági nyomozói hétfőn keresték meg a zuglói Polgármesteri Hivatalt, hogy küldjék meg nekik az iratdigitalizációra, illetve az utcaseprő gépek beszerzésére vonatkozó dokumentumokat, miután kiderült, hogy eljárás indult ismeretlen tettes ellen.

„Az első adag csontváz kiesett a szekrényből”

– mondta Rózsa András zuglói momentumos polgármester, amikor júniusban Hadházy és Horváth András adószakértő társaságában bemutatta az új kerületi vezetés 52 oldalas vizsgálati jelentését arról, hogy hogyan kötött korábban szerződéseket az önkormányzat legnagyobb, városgazdálkodási cége.

Ez volt az eddigi legrészletesebb, nem független sajtó által készített tényfeltáró anyag arról, hogy hogyan működött az MSZP korrupciós közbeszerzés-elkerülő hálózata.

Arról, hogy mi volt a lényege annak, amit találtak, és hogyan működhetett éveken át zavartalanul egy ekkora korrupciós hálózat, itt írtunk hosszabban.

Hadházy Facebook-bejegyzésében azt írja, ez alapján a jelentés alapján „több ügyben is feljelentés született hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt. Ezek közt van a túlárazott iratdigitalizációs szerződés és a meggyőződésünk szerint szintén egyértelműen túlárazott utcaseprőgép-beszerzés” is, aminek az ügyében most ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

Hogy mindez ne ismétlődhessen meg, júniusban, Hadházy javaslatára a zuglói önkormányzati cégek felügyelőbizottságaiba – pályáztatás útján – egy-egy civilt ültettek. Maga a Zrt. pedig időközben új beszerzési szabályzatot készített. Rózsa a jelentés bemutatásakor arról beszélt, elege van abból, hogy Zugló politikai kifizetőhelyként van emlegetve, és azért is dolgoznak, hogy végre túl legyenek ezen.