Fegyverrel felszerelt drónok és háborús viszonyok – Így durvult el Rio de Janeiro történetének legvéresebb rendőrségi razziája

Legalább 132 ember, köztük 4 rendőr halt meg Brazília történetének legvéresebb rendőrségi akciójában. A kedden indult razzia a Comando Vermelho, vagyis Vörös Parancs (CV) nevű bűnszervezet ellen irányult. Kora reggel 2500 rendőr indított rajtaütést Rio északi részén, az Alemão és Penha favelákban páncélozott járművek, helikopterek és drónok bevonásával.

Cláudio Castro, Rio de Janeiro kormányzója a Washington Post cikke szerint úgy fogalmazott, hogy ez volt az állam történetének legnagyobb rendőri művelete.

„A rendőrség nem hagyja el az utcákat, amíg a helyzetet teljesen ellenőrzés alá nem vonjuk. Nem fogunk meghátrálni”

– mondta egy közösségi médiában közzétett videóban. Az elítélt volt elnök, Jair Bolsonaro szövetségesének számító Castro kijelentette, hogy a Rióban tapasztalható erőszakhullám már nem egyszerű bűnözés, hanem „narkoterrorizmus”.

Cláudio Castro, Rio de Janeiro kormányzója
Fotó: PABLO PORCIUNCULA/AFP

