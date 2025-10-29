Kreml-közeli szereplők próbálják megakadályozni, hogy a puccs kísérletével vádolt zsoldost kiadják Romániának

A Guardian információi szerint a Kremlhez közel álló orosz szereplők próbálják megakadályozni, hogy Dubajból kiadják Romániának Horațiu Potrát. A román–francia zsoldost a román nyomozók azzal vádolják, hogy a szélsőjobboldali politikus Călin Georgescuval összejátszva „az alkotmányos rend megdöntésére” készültek.

A rejtőzködő életet élő, egykor az Idegenlégióban szolgáló Potrát szeptember 24-én tartóztatták le a dubaji repülőtéren a fiával és unokaöccsével együtt, miközben épp Moszkvába indultak volna.

A román hatóságok megerősítették Potra dubaji őrizetbe vételét, és közölték: az Egyesült Arab Emírségek hatóságaival együttműködve dolgoznak azon, hogy a férfit kiadják Romániának. A román legfőbb ügyész információi szerint Potra oroszországi menedéket próbál kérni.

Potra kiadatásának megakadályozására szervezkedés is indult. Emögött az orosz külügyminisztériummal szoros kapcsolatban álló Orosz Közel-Keleti Társaság vezetője, Igor Szpivak, valamint Alekszandr Kalinyin áll. Utóbbi Moldovában született, de már Oroszországban él, és moldovaiakat toboroz az orosz erők oldalán a frontra. „Jelenleg azon dolgozunk, hogy megállítsuk Potra kiadatását” – mondta Szpivak. „Nagy tapasztalatunk van az ilyen jellegű ügyekben, és sokakkal dolgozunk a szabadon bocsátásán” – tette hozzá, jelezve, hogy az Emírségekben „tekintélyes ügyvédekből álló csoportot” fogadott fel, és ő maga is Dubajba készül.

A hónap elején Potra ügyvédei Romániában próbálták megsemmisíttetni a letartóztatási parancsot, de a bíróság ezt elutasította. A kiszivárgott részletek új megvilágításba helyezik Potra moszkvai kapcsolatait. A férfi az Idegenlégió után különböző vezetők testőreként dolgozott – többek között Katar emírje is foglalkoztatta –, majd magán katonai cégeket alapított, és embereket küldött a Közép-afrikai Köztársaság és a Kongói Demokratikus Köztársaság konfliktuszónáiba. Pályája és megjelenése miatt többen a néhai orosz hadúrhoz, Jevgenyij Prigozsinhez hasonlították.

Potra Călin Georgescu ultranacionalista, oroszbarát politikus közeli szövetségese lett.

A 63 éves, korábban környezetmérnökként dolgozó Georgescu sokak meglepetésére megnyerte a román elnökválasztás első fordulóját tavaly novemberben. Azonban példátlan módon az alkotmánybíróság törölte az eredményt pár nappal a második forduló előtt, orosz befolyásolás gyanúja miatt.

December elején Potrát és két tucat társát rövid időre őrizetbe vették Romániában, miután a hatóságok Bukarest felé tartva elfogták őket – a gyanú szerint a választási első forduló érvénytelenítése után erőszakos tiltakozásokat akartak szervezni. A nyomozók később illegális fegyvereket és nagy összegű készpénzt találtak több ingatlanjában. A Guardian által látott ügyészségi iratok szerint a román ügyészek azt állítják, hogy Georgescu egy lófarmon találkozott Potrával és embereivel decemberben, nem sokkal azután, hogy megsemmisítették az első forduló eredményét. Itt már az erőszakos hatalomátvételt tervezgették.

Georgescu eleinte tagadta, hogy találkozott volna Potrával, majd visszakozott, miután közös fotók kerültek elő róluk a román sajtóban. Azt viszont továbbra is állítja, hogy felkelésről szó sem esett köztük. Potra korábban tagadta orosz kapcsolatait, ám részt vett az orosz nagykövetség nemzeti ünnepi rendezvényén Bukarestben, ahol találkozott Valerij Kuzmin orosz nagykövettel is. A Guardian által látott fotók, szállodafoglalások és repülőjegyek szerint pedig gyakran megfordult Moszkvában.

Potra ellen adócsalás gyanújával is eljárás folyik Romániában az afrikai zsoldos tevékenységből származó jövedelmei miatt, továbbá azzal is vádolják, hogy illegálisan finanszírozta Georgescu kampányát készpénzzel, illetve a politikus luxuslimuzin bérleti díját is fizette – mindezt üzenetek és számlák támasztják alá az ügyészségi iratokban.

Moszkva közvetlen szerepvállalásának mértéke továbbra sem egyértelmű. Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint az orosz hatóságok „zöld utat adtak” Szpivaknak és Kalinyinnek, hogy közbelépjenek Potra kiszabadítása érdekében. Noha Szpivak azt állítja, hogy Potra ügyében „saját kezdeményezésre” jár el, az általa vezetett Orosz Közel-Keleti Társaság – papíron emberi jogi civil szervezet – szorosan együttműködik az orosz külügyminisztériummal. Szpivak rendszeresen szervez közös eseményeket a külüggyel, és nemrég Aisha Kadhafi, a néhai líbiai vezető lánya műveiből rendezett moszkvai kiállítást a minisztérium támogatásával.

„A minisztérium természetesen támogat minket. Ezt nehéz is lenne tagadni” – mondta Szpivak, hozzátéve, hogy szervezetét „sok volt külügyi alkalmazott és volt nagykövet” alkotja.

Szpivak elmondása szerint Kalinyin kérésére kapcsolódott be az ügybe. Egy neve elhallgatását kérő moldovai tisztviselő a Guardiannak azt mondta, Kalinyin „orosz megbízott, feltehetően a titkosszolgálatokhoz kapcsolódik”. Kalinyin nem reagált a megkeresésekre, de a lap olyan üzenetváltásokat is látott, amikben Potra börtönből való szabadításáról egyeztet.

Szpivak közölte, hogy szerdán Dubajba repül, hogy találkozzon Potrával, ám elismerte: az akciójuk meginogni látszik, és úgy véli, a zsoldost akár már csütörtökön visszaküldhetik Romániába.