Levont a kormány a főváros számlájáról 6,2 milliárd forintot, Karácsony szerint „ez már a halálos döfés”

„A kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról kedd este. Az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés” – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől, ezzel szemben az összes kötelező feladatukra 22 milliárdot biztosít az állam. Vagyis Karácsony szerint ha nem történik újabb „kormányzati rablás Budapest pénzéből”, már akkor is mínuszban tudja csak zárni az évet a főváros.

„Ez pedig azt jelenti, hogy Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható”.

Karácsony szerint az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető. Pedig – ahogy az a bejegyzésből is kiderül – a főváros tárgyalási javaslatára a kormány több mint fél éve nem reagál, miközben az összes állami ellenőrző szerv kimondta már, hogy megállapodás nélkül Budapest pénzügyi helyzete nem rendezhető.