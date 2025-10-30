Direkt36: Rogánt és Habonyt hibáztatta Orbán, hogy nem találnak fogást Magyar Péteren

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Fidesz vezetésében úgy érezték: bármit is csinálnak, nem tudnak fogást találni Magyar Péteren, és többen panaszkodtak arról, hogy alábecsülték a Tisza elnökét, hamarabb kellett volna elkezdeniük komoly ellenfélként kezelni – írja a Direkt36. A lap tucatnyi anonim fideszes és kormányközeli forrással készült anyaga azt mutatja be, hogyan próbál Orbán Viktor úrrá lenni a Fidesz belső válságán.

A Tisza előnyét a nyilvánosságnak szóló nyilatkozatokkal szemben házon belül élesen érzékelik a Fidesznél – állítja a Direkt36, és arról írnak, hogy a kormány által megrendelt, belső használatra készült mérések tavasszal már a tavaly őszhöz képest is nagyobb Tisza-vezetést mutattak.

Ez Orbán Viktor sokkal erőteljesebb személyes kampányolása, a sokáig mérsékelt sikerrel keresett kommunikációs témák (Pride, külföldi finanszírozás, Ukrajna) ellenére komoly feszültséget keltett a kormánypártban. Bár a Direkt36 cikke szerint Orbán Viktor személyes döntései közül is több erősen megosztó volt (Orbán tévesztései közül talán a Simion, a szélsőjobbos román elnökjelölt melletti tihanyi kiállása volt a leglátványosabb), a miniszterelnök mégiscsak úgy gondolta, hogy a Fidesz kampánya azért rekedt meg, mert az irányító stáb rosszul teljesített.

„Emiatt – kormányközeli források szerint – elégedetlen volt a stáb több vezetőjével. Közéjük tartozott a kommunikáció irányát kitaláló Habony Árpád, a kommunikációt működtető Rogán Antal, a Fidesz kampányait 2010 óta irányító Gyürk András, és a választási mozgósításért felelős Kubatov Gábor is”

– írja a cikk. „Őket hibáztatta, hogy nem találnak fogást a Tiszán” – mondta egy forrás Orbánról.

Eszerint a párt- és miniszterelnök egy ideig egy „új Finkelsteint” keresett volna vezető kampánystratégának, de végül Orbán Balázs lett a Fidesz-kampány irányítója. A belső kritikák szerint azonban a Fidesz kommunikációjában nem volt igazi innováció: a korábbi módszereket rántották elő újra, csak azokat más szereplőkre alkalmazzák – például Ukrajnát próbálják a korábbi migránsellenes kampány mintájára támadni.

A fideszes belső törésvonalakról árulkodik a civilek és a sajtó ellen tervezett átláthatósági törvényjavaslat, amit végül júniusban levettek a napirendről, noha a Direkt36 forrásai szerint az Orbán számára személyesen is fontos volt. A lap szerint a részletek kidolgozásával Habony Árpádot bízták meg, de forrásaik szerint a Fideszen belül is többen úgy látták, hogy a törvénynek túl nagy lenne a politikai ára. Több kormánytagot is megneveztek, akik a forrásaik szerint már a benyújtásától ellenezték a javaslatot: a kifelé is távolságtartóan nyilatkozó Navracsics Tibor mellett Nagy Márton, Gulyás Gergely és Bóka János is ellene volt.

„Gulyásnak a Szuverenitásvédelmi Hivatal túlzott erősödésével voltak problémái. Egy kormányzati forrás szerint a miniszter a Lánczi vezette szervezetet annyira nem kedvelte, hogy azt szűkebb körben »bohóchivatalnak« nevezte”

– írják.

belföld tisza lánczi tamás gulyás gergely fidesz pride simion bóka jános kubatov gábor Rogán Antal direkt36 magyar péter gyürk andrás habony árpád nagy márton orbán viktor Orbán Balázs ukrajna navracsics tibor Szuverenitásvédelmi Hivatal