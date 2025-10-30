Egy tárnoki házaspár prostitúcióra vett rá egy 12 éves lányt, akit aztán 19 évesként hirdettek az interneten

Vádat emelt a Pest Megyei Főügyészség egy tárnoki házaspárral és egy fiatal lánnyal szemben, akik a gyanú szerint egy alig 12 éves lányt vettek rá prostitúciós tevékenységre - írta meg a 24.hu.

A 12 éves lányt az anyja nevelte, de a lány nem szeretett otthon lenni és iskolába sem járt. Miután anyja gyámügyi eljárást kezdeményezett, a lány 2020 februárjában elszökött otthonról, és a fiatalkorú vádlott baráti társaságához csatlakozott. A fiatalkorú vádlott rábeszélte a lányt, hogy költözzönek Tárnokra a testvéréhez. Megbeszélték azt is, hogy a lány prostitúciós tevékenységéből tudnák fedezni megélhetésüket.

A költözés után a vádlottak fotókat készítettek a lányról a tárnoki házban, és egy társkereső oldalon hirdetést adtak fel. A szexhirdetésben az alig 12 éves lányt 19 évesként tüntették fel.

A lány kevesebb mint két hét alatt mintegy 700 ezer forintot keresett a szex-szel, de a vádlottak a lakhatásért cserébe az összes pénzt elvették tőle. A lány kizsákmányolásának az vetett véget, hogy anyja bejelentése alapján a rendőrség körözési eljárást rendelt el, és az illetékes gyámhivatal is keresni kezdte a lányt. A lebukástól tartó vádlottak 50 ezer forintot adtak a lánynak, akit a vasútállomásra vittek.

A lányt végül 11 nappal a szökése után egy szórakozóhelyen találták meg a rendőrök. Az ügyészség emberkereskedelemmel vádolja a tárnoki házaspárt és segítőjüket, akikre letöltendő szabadságvesztést kértek.